Piękna córka Izabelli Scorupco i Mariusza Czerkawskiego. Nagle Czerkawski nie wytrzymał

W sierpniu 2026 roku Julia Scorupco-Czerkawski, córka Izabelli Scorupco i Mariusza Czerkawskiego, poślubiła swojego wieloletniego partnera C.J. Hicksa.

Czerkawski nie ukrywa, że młoda para jest ze sobą bardzo związana. Zwrócił też uwagę na grono przyjaciół, którzy towarzyszyli im podczas uroczystości.

ZOBACZ TEŻ: Słynny piłkarz został taksówkarzem. Kiedyś wdał się w duży konflikt z Marcinem Bułką

– Bardzo się kochają już od wielu, wielu lat. Wspaniałe jest też to, że mieli tam ze sobą tylu przyjaciół. Oczywiście możemy zaprosić 100 lub 150 osób, ciocie, babcie i całą rodzinę, ale ta ich trzydziestka przyjaciół jest dla nich zawsze, na każdy telefon. To jest niesamowite, bo oni powyjeżdżali studiować w naprawdę różne miejsca – powiedział.

Córka Scorupco i Czerkawskiego wyszła za mąż. Hokeista i aktorka na uroczystościach [ZDJĘCIA]

58

Były reprezentant Polski przyznał również, że ślub córki był dla niego kolejnym dowodem na to, jak szybko upływa czas. – To też nie chodzi o to, że jesteś teściem, ale po dzieciach widać, jak ten czas ucieka – dodał.

Szczególnie emocjonalnym momentem było dla niego odprowadzenie córki do ołtarza. Sportowiec przyznał, że w tej chwili trudno było zachować spokój. – Jak córka cię ściska i widzisz to szczęście, no to ten twardziel we mnie trochę uciekł. Jak miałem 25 lat, to się nie wzruszałem w takich momentach, a teraz gonimy już 60-dziesiątkę i nagle nie wiadomo, kiedy ten przycisk jest naciśnięty. Wiedziałem, że może mi zadrżeć głos i polecieć łezka. Kiedy córka podchodzi, przytula cię i mówi, że cię kocha, to wiesz, że wszystko naturalnie wyszło – powiedział.

ZOBACZ TEŻ: Na ten obraz czekały miliony kibiców. Adam Małysz jakiego nikt nie znał