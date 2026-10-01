Zełenski ogłosił sukces na froncie! To zmieni układ sił? "Poważna operacja"

Prezydent Zełenski ujawnił strategiczne znaczenie operacji "Vivaldi", kluczowej dla obrony Ukrainy, zwłaszcza w Donbasie.

W jej ramach Siły Obrony Ukrainy odzyskały 176 km² terytorium, zadając wrogowi ponad 5 tysięcy strat i udaremniając jego plany.

Dowiedz się, jak innowacyjne systemy robotyczne stały się przełomem i dlaczego Ukraina planuje ich masowe wdrożenie na froncie.

"Na stanowisku dowodzenia Trzeciego Korpusu Armijnego spotkałem się z żołnierzami prowadzącymi operację Vivaldi. To poważna operacja, istotna pod wieloma względami dla naszej obrony w ogóle, a w szczególności w Donbasie. W ciągu jej trzech sezonów Siły Obrony Ukrainy udaremniły rosyjskie plany przedarcia się na tyły aglomeracji słowiańsko-kramatorskiej i ustabilizowały sytuację na tym odcinku frontu" – napisał Wołodymyr Zełenski w serwisach społecznościowych.

Ogłosił też, że Rosja straciła ponad 5 tys. zabitych i rannych, a kolejnych 250 okupantów trafiło do niewoli i może zostać wymienionych na jeńców. "Od początku ofensywy udało się przywrócić pod kontrolę Ukrainy łącznie 176 kilometrów kwadratowych terytorium. Dziś omówiliśmy plany czwartego sezonu aktywnych działań" – przekazał. Czy ten sukces może zmienić układ sił na froncie? Tego nie wiadomo, wiadomo za to, że Ukraina ma coś z zanadrzu.

"Bardzo perspektywicznym kierunkiem jest obecnie zastępowanie naszych żołnierzy naziemnymi systemami robotycznymi wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Podczas operacji Vivaldi właśnie ten element pozwolił nam wiele osiągnąć. Będziemy rozszerzać ich wykorzystanie, aby jak najczęściej najniebezpieczniejsze zadania na froncie wykonywał dron zamiast żołnierza. Uhonorowałem żołnierzy odznaczeniami państwowymi. Dziękuję za obronę Ukrainy i za służbę!" – napisał prezydent.