Skazana na śmierć przeżyła swoją egzekucję. Dwa zastrzyki nie podziałały, jest w szpitalu

Nieudana egzekucja w USA. Kobieta przeżyła swoją egzekucję

W nocy z środy na czwartek czasu polskiego w stanie Tennessee w USA miała miejsce egzekucja skazanej na karę śmierci 50-letniej Christa Pike. A w zasadzie - jak się okazało - jej próba. Kobieta bowiem przeżyła podanie dwóch zastrzyków z trucizną, która miała wywołać u niej śmierć.

Zespół prawników skazanej złożył w trakcie egzekucji pilny wniosek o jej wstrzymanie, stwierdzając: "Pani Pike straciła przytomność, ale jej serce nadal bije, a słychać, jak chrapie". Jeden z adwokatów przekazał stacji BBC, że 50-latka trafiła do szpitala, gdzie otrzymała pomoc ratującą życie po podaniu dwóch strzykawek pentobarbitalu.

Christa Pike miała być pierwszą kobietą straconą w USA od 2023 r. i pierwszą w stanie Tennessee od 200 lat.

Za co Christa Pike została skazana na śmierć?

Sprawa Christa Pike dotyczy wydarzeń sprzed trzydziestu lat - w 1996 roku kobieta została bowiem skazana na śmierć za zabójstwo Colleen Slemmer. Pike miała w chwili zbrodni 18 lat.

Jak wynika z ustaleń śledczych nastolatka wraz ze swoim ówczesnym chłopakiem Tadarylem Shippem pobiła, torturowała, a następnie pozbawiła życia 19-letnią Slemmer, którą oboje poznali na obozie szkoleniowym dla nastolatków z problemami.

We wniosku o ułaskawienie Pike przyznała się do zabójstwa, ale stwierdziła, że zamierzała jedynie pobić dziewczynę. Nie zdołała jednak "zatrzymać się w porę". Adwokaci Pike bronili kobiety twierdząc, że w dzieciństwie była ona wykorzystywania seksualnego, co mogło wpłynąć na jej późniejsze dewiacyjne zachowania.

Współsprawca zbrodni, Tadaryl Shipp został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności. Nie podlegał on karze śmierci, bo w chwili zabójstwa miał 17 lat.

W ciągu minionego półwiecza (od 1976 roku) w USA stracono 1663 mężczyzn i zaledwie 18 kobiet.

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