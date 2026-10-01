Do dramatycznego zdarzenia doszło na pokładzie samolotu linii flydubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Według izraelskich władz drugi pilot miał zaatakować kapitana, a następnie próbować przejąć kontrolę nad maszyną. W pewnym momencie samolot gwałtownie stracił wysokość. Dzięki reakcji załogi i pasażerów udało się opanować sytuację, a maszyna awaryjnie wylądowała w Tabuku w Arabii Saudyjskiej. Na pokładzie znajdowały się 174 osoby.

„Religijny ekstremista”. Tak miał zachowywać się drugi pilot

Jak podały izraelskie media, zatrzymany drugi pilot posiada obywatelstwo Omanu. Według relacji przywołanej przez izraelski Kanał 16, jeden z jego współpracowników określił go jako religijnego ekstremistę. Mężczyzna miał często się modlić i odmawiać podawania ręki kobietom.

To jednak na razie relacja świadka, a nie oficjalne ustalenie śledztwa. Flydubai nie potwierdziło tych informacji. Linie podkreślają, że przyczyny i motywy zdarzenia nie zostały jeszcze ustalone i apelują o unikanie przedwczesnych spekulacji.

Walka w kokpicie i gwałtowny spadek samolotu

Według relacji pasażerów w kokpicie doszło do brutalnej konfrontacji. Kapitan został zaatakowany i odniósł obrażenia. W czasie zdarzenia samolot gwałtownie zanurkował — według danych cytowanych przez media maszyna w krótkim czasie straciła około 5000 metrów wysokości. Pasażerowie i członkowie załogi wkroczyli do kokpitu i pomogli obezwładnić napastnika.

Ostatecznie samolot skierowano do Arabii Saudyjskiej, gdzie bezpiecznie wylądował. Drugi pilot został zatrzymany przez saudyjskie władze i jest przesłuchiwany. Pasażerowie po kilku godzinach zostali przewiezieni do Izraela drugim samolotem flydubai.

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Flydubai zawiesza loty do Izraela

Po incydencie flydubai zdecydowało o wstrzymaniu połączeń do i z Izraela. Izraelskie władze zapowiedziały natomiast zaostrzenie kontroli bezpieczeństwa dotyczących pilotów obsługujących loty do kraju — zarówno izraelskich, jak i zagranicznych przewoźników.

Na tym etapie śledczy nie potwierdzili, że drugi pilot działał na polecenie Iranu lub zorganizowanej grupy. Wstępne informacje wskazują na działanie indywidualne, ale motyw pozostaje przedmiotem dochodzenia