21-letni Kuba zaginął po nocy w klubie nocnym. Jego zwłoki znaleźli w Mediolanie

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
2026-10-01 8:33

Włoskie media przekazały w środę, 30 września, tragiczne wieści na temat 21-letniego Polaka, który zaginął po nocy spędzonej w klubie nocnym w Mediolanie. Właśnie odnaleźli jego zwłoki. Spadł z wysokości 15 metrów. Szok!

Włoscy policjanci przy radiowozie w Mediolanie. Na miniaturze 21-letni Jakub. O tragedii Polaka przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock; Archiwum prywatne/ Archiwum prywatne
  • 21-letni Jakub W. z Polski zaginął w Mediolanie po wieczorze spędzonym w klubie, co wywołało desperackie poszukiwania jego rodziny.
  • Niestety, jego ciało odnaleziono na Piazza Sigmund Freud; wstępne ustalenia wskazują na upadek z wysokości około 15 metrów.
  • Trwa intensywne śledztwo, a nagrania z monitoringu mogą ujawnić tajemnicze okoliczności, które doprowadziły do tej tragedii.

Jakub W. to 21-letni obywatel Polski, który w nocy z poniedziałku na wtorek został zgłoszony w Mediolanie jako zaginiony. Stało się to po wieczorze, jaki spędził w wraz z przyjacielem w klubie nocnym Parco Sempione. "Ostatni ślad po nim pojawił się o godzinie 3:20 nad ranem we wtorek. Przez cały dzień jego rodzina publikowała apele w mediach społecznościowych z nadzieją na jego odnalezienie" - podaje włoski serwis informacyjny "Il Fatto Quotidiano".

21-letni Jakub z Polski nie żyje. Zginął w Mediolanie

Niestety, w środę, 30 września, z Włoch nadeszły najtragiczniejsze możliwe wieści. Około godziny 11 przechodnie znaleźli jego ciało na Piazza Sigmund Freud, naprzeciwko dworca Porta Garibaldi w Mediolanie. "Według wstępnych rekonstrukcji, młody mężczyzna spadł z wysokości około 15 metrów, próbując przeskoczyć barierkę lub ogrodzenie, aby dotrzeć do Corso Como. Upadek nastąpił w szybie znajdującym się w pobliżu parkingu, w przestrzeni między szczytem parkingu a schodami prowadzącymi do stacji" - podaje włoski portal. Nie wiadomo jeszcze dlaczego młody Polak stracił równowagę i spadł. Nie wiadomo też, o której dokładnie rozegrała się tragedia. 

Nagrania z monitoringu pomogą w śledztwie?

Na miejscu od razu po zgłoszeniu pojawiły się służby, a także specjaliści medycyny sądowej. "Lokalna policja próbuje odtworzyć wydarzenia, a w szczególności okoliczności, które doprowadziły do ​​upadku młodego mężczyzny" - czytamy. W okolicy, w której doszło do wypadku są kamery monitoringu. Nagrania z nich prawdopodobnie dadzą odpowiedź, co dokładnie się stało. 

Marek kochał freeride. Zginął w ukochanych Tatrach. Tak wygląda jego grób
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

ŚMIERĆ
WŁOCHY
POLAK