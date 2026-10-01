Niemal 20 lat młodsza partnerka Tomasza Iwana odważnie odsłania ciało. Jest szczuplejsza niż przecinek!

Kim jest Karolina Woźniak, młoda partnerka Tomasza Iwana?

Tomasz Iwan i Karolina Woźniak tworzą jedną z najbarwniejszych par w polskim show-biznesie. Wielokrotny reprezentant Polski i były gracz takich klubów jak PSV Eindhoven i Feyenoord Rotterdam jest 18 lat starszy od swojej ukochanej, ale różnica wieku w niczym im nie przeszkadza. Ci, którzy uważnie śledzą świat celebrytów, doskonale wiedzą, kim jest Karolina Woźniak. Co ciekawe, kobieta zanim związała się z popularnym "Ajwenem" była partnerką innego znanego sportowca - boksera i kickboksera Przemysława Salety. Zawodowo Karolina Woźniak zajmowała się modelingiem. Swego czasu pokazywała swoje ciało w magazynach dla panów (w "Playboyu” i "CKM"). Poza tym partnerka Tomasza Iwana zajmuje się sztuką - jest założycielką galerii Kawai Art Gallery. Z kolei szerszej publiczności były piłkarz i modelka pokazali się w programie "Azja Express".

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Karolina Woźniak eksponuje swoje ciało. Jest szczuplejsza niż przecinek

Karolina Woźniak w ostatnich latach zajmuje się też jogą. Niedawno odbyły się nawet pierwsze warsztaty jej autorskiego projektu YOGARTE. Partnerka Tomasza Iwana często wrzuca do mediów społecznościowych odważne zdjęcia, na których eksponuje swoje ciało. Na fotografiach, które prezentujemy w naszej galerii, Karolina Woźniak jest szczuplejsza niż przecinek. Na temat swojej sylwetki zabrała głos w jednym z wpisów na Instagramie.

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Wiem, że niektórzy powiedzą: "za chuda", "brzydko", "chora"- jak zwykle, każdy ma opinię. Ale prawda jest taka, że moja siła nigdy nie była większa, a joga w sposób absolutnie spektakularny wpłynęła zarówno na sylwetkę, jak i samopoczucie. I choć nie wszyscy lubią bardzo smukłe ciała, to jedno jest dość uniwersalne - płaski, umięśniony brzuch podoba się większości

- podkreśliła Karolina Woźniak.

Galeria: Karolina Woźniak, młoda partnerka Tomasza Iwana

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