Miss Igrzysk Jutta Leerdam zachwyciła na pokazie mody! Wszyscy gapili się na uda łyżwiarki!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-09-30 19:32

Jutta Leerdam dopiero co wywołała zawieszenie, ogłaszając, że zawiesza swoją karierę sportową. Teraz o słynnej holenderskiej łyżwiarce znów jest głośno, a to za sprawą śmiałej stylizacji i gorących zdjęć mistrzyni olimpijskiej z pokazu Dolce&Gabbana podczas Tygodnia Mody w Mediolanie.

Jutta Leerdam, holenderska supergwiazda łyżwiarstwa szybkiego, po sukcesach na zimowych igrzyskach (złoto na 1000 m i srebro na 500 m) wypoczywała na kolejnych urlopach. Oczywiście w towarzystwie jej narzeczonego, boksera i celebryty Jake'a Paula. Znana z urody i charyzmy blondwłosa piękność w połowie września zaskoczyła fanów, ogłaszając, że w zawiesza karierę i w tym sezonie nie powalczy o kolejne medale.

Koniec kariery? To brzmi zbyt definitywnie. Nie chcę całkowicie zamykać drzwi przed tym, co tak bardzo kocham, czyli łyżwiarstwem szybkim. Ale jedno wiem na pewno: nie będę startować w tym sezonie. Nie zobaczycie mnie na lodzie – powiedziała.

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Po latach ciężkiej pracy, kontrowersji wokół związku z Jakiem Paulem i ogromnej presji, Jutta Leerdam cieszy się życiem. Teraz blondwłosa piękność z Holandii zachwyciła kibiców zdjęciami z pokazu Dolce&Gabbana podczas Tygodnia Mody w Mediolanie. Okrzyknięta Miss Igrzysk łyżwiarka postawiła na drapiężną stylizację — krótką, obcisłą sukienkę i płaszcz w panterkę. Do tego dobrała czarną torebkę i szpilki. Kreacja podkreślała zgabne i umięśnione nogi sportsmenki. Kibice szczególną uwagę zwrócili na wyrzeźbione uda panczenistki.

GALERIA: Piękna Jutta Leerdam zachwyciła na pokazie mody w Mediolanie

Portret blondwłosej łaczwiarki Jutty Leerdam w makijażu i biżuterii. O jej kreacji w Mediolanie przeczytasz na SE.
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JUTTA LEERDAM