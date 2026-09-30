Właściciel klubu piłkarskiego zamordowany we własnym domu! Zaraz po meczu Ligi Narodów

Michał Chojecki
Michał Chojecki
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-09-30 18:25

Bułgarski biznesmen Ilijan Filipow, właściciel klubu piłkarskiego Botew Płowdiw i założyciel firmy transportowej PIMK, został zastrzelony w środę w Płowdiwie – poinformowało bułgarskie radio publiczne BNR.

Czarno-białe zdjęcie Ilijan Filipowa, właściciela Botew Płowdiw. O jego tragicznej śmierci przeczytasz na SE.
Autor: CSKA/ Facebook

Do zabójstwa doszło około godz. 1 w nocy (o północy w Polsce) na terenie prywatnej posesji biznesmena w dzielnicy Christo Smirnenski. Według wstępnych ustaleń śledczych 53-letni Ilian Filipow zginął na miejscu w wyniku postrzału w głowę. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie umyślnego zabójstwa. Doszło do niego kilka godzin po tym, gdy Filipow oglądał na stadionie swojego klubu mecz reprezentacji Bułgarii z Estonią, zakończony wynikiem 0:0.

Policja w Płowdiwie, we współpracy z Główną Dyrekcją Policji Narodowej, ogłosiła obławę. Na drogach wjazdowych i wyjazdowych z miasta ustawiono punkty kontrolne, a funkcjonariusze sprawdzali podejrzane pojazdy. Zabezpieczono również nagrania z kamer monitoringu, poszukiwani są świadkowie. Na razie nie poinformowano o zatrzymaniu podejrzanych ani o ustaleniu motywu zabójstwa.

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Prokurator okręgowa w Płowdiwie Wania Christewa poinformowała na konferencji prasowej, że śledczy badają wszystkie możliwe wersje i motywy zbrodni.

Ilian Filipow przejął większościowy pakiet akcji klubu Botew Płowdiw w czerwcu 2025 roku. Spłacił wówczas zadłużenie klubu w wys. prawie 3,5 mln euro, pozostałe po poprzednich władzach, a także pomógł dokończyć przebudowę stadionu. Biznesmen był założycielem i szefem PIMK, jednej z największych firm transportowych w Bułgarii, działającej również w branży budowlanej.

Klub Botew Płowdiw złożył już kondolencje najbliższym Ilijana Filipowa i odwołał sparing z Septemvri Sofia, a także zamknął treningi aż do meczu ligowego przeciwko Slavii Sofia (10 października). Do tego czasu klub nie będzie udzielał się w mediach.

"FC Botew Płowdiw wyraża głęboki żal z powodu tragicznej śmierci prezydenta klubu, Ilijana Filipowa. Kierownictwo, zawodnicy i personel klubu składają najszczersze kondolencje jego rodzinie, bliskim i przyjaciołom" - napisano w komunikacie klubu.

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