Na ten obraz czekały miliony kibiców. Adam Małysz jakiego nikt nie znał

Adam Małysz na zawsze zapisał się w historii polskiego sportu. Jako pierwszy Polak wygrał Turniej Czterech Skoczni i przyczynił się do ogromnego (a wręcz "hipergigantycznego") wzrostu popularności skoków narciarskich w naszym kraju. Na swoim koncie ma między innymi cztery Puchary Świata, cztery medale olimpijskie – trzy srebrne i jeden brązowy – oraz sześć krążków mistrzostw świata, w tym cztery złote.

Twórcy filmu nie zamierzają jednak skupiać się wyłącznie na sportowych sukcesach Małysza. „Adam” ma przedstawić go przede wszystkim jako młodego człowieka, który mierzy się z własnymi problemami, popełnia błędy i próbuje znaleźć właściwą drogę. Ważnym elementem historii będzie również jego relacja z przyszłą żoną Izą, która od początku mocno wierzyła w jego możliwości.

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W rolę głównego bohatera wcieli się Bartłomiej Deklewa, znany między innymi z serialu „Absolutni debiutanci” oraz filmów „Światłoczuła” i „Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej”. Izabelę Małysz sportretuje Maja Szopa. W filmie zobaczymy również Pawła Koślika (jako Apoloniusza Tajnera) oraz Tomasza Kota (w roli Ediego Federera). W obsadzie znaleźli się także Ireneusz Czop, Andrzej Kłak, Piotr Głowacki i Dorota Pomykała.

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Za reżyserię odpowiada Tomek Matuszczak, natomiast scenariusz powstał na podstawie biografii słynnego skoczka. Jego autorami są Łukasz Zdanowski i Maciej Gajewski.

„Adam” zadebiutuje w polskich kinach 29 stycznia 2027 roku. Pierwsza zapowiedź produkcji jest już dostępna.