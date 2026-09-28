Awantura po słowach Beaty Szydło o siatkarzach! "Napisz jeszcze, że to dzięki PiS", "No i znów wina Tuska"

Polacy ze złotem na ME siatkarzy. Komentują m.in. Karol Nawrocki, Donald Tusk i Beata Szydło

Reprezentacja Polski w męskiej siatkówce w kapitalnym stylu sięgnęła po mistrzostwo Europy. W finale "Biało-czerwoni" rozprawili się z Francją 3:1 (31:29, 25:19, 20:25, 25:16). Po wiktorii przyszedł czas na wręczenie złotych medali, a także nagród indywidualnych. Tę najważniejszą - dla MVP ME siatkarzy - zgarnął Wilfredo Leon. Co zrozumiałe, po wielkim sukcesie naszej reprezentacji z gratulacjami ruszyły rzesze Polaków. Kibice na lotnisku przygotowali królewskie przyjęcie dla bohaterów siatkarskiego Euro. Jak zwykle przy takich okazjach uaktywnili się też politycy. Karol Nawrocki zwrócił uwagę nie tylko na siatkarzy, lecz także na srebrne medale MŚ innych polskich sportowców - Bartosza Zmarzlika w żużlu i Katarzyny Niewiadomej w kolarstwie.

Beata Szydło pogratulowała Kacprowi Tomasiakowi. Zrobiła się wielka awantura!

Piękny dzień polskiego sportu! Pełen emocji, determinacji i walki do samego końca

– podsumował prezydent. Z kolei premier Donald Tusk z satysfakcją stwierdził, że "w siatkówce też jesteśmy najlepsi w Europie". Na temat sukcesu siatkarzy na mistrzostwach Europy głos zabrali także inni czołowi polscy politycy, m.in. Przemysław Czarnek i Beata Szydło. Po słowach tej ostatniej niespodziewanie zrobiła się wielka awantura, znana raczej z aren politycznych niż świata sportu.

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Zadyma po wpisie Beaty Szydło o siatkarzach. "Im się to po prostu to należało, nie tak jak wam"

Najdziwniejsze jest to, że Beata Szydło nie napisała nic kontrowersyjnego. Jednak - jak się okazało - nawet tego typu sportowy wpis może wywołać zadymę w sieci.

Polscy siatkarze Mistrzami Europy! Gratulacje! Zwycięstwo po twardej walce, wspaniałe widowisko. Nasi siatkarze to prawdziwi wojownicy!

- czytamy w poście byłej premier opublikowanym na Facebooku. Właśnie po tych słowach uaktywnili się "polityczni napinacze", zarówno sympatyzujący z PiS, jak i z obozem rządowym.

Napisz jeszcze, że to dzięki PiS; No i znów wina Tuska; Im się to po prostu to należało, nie tak jak wam

- komentowali internauci, a wybraliśmy i tak bardziej "delikatne" wpisy. Wiele bowiem nie nadaje się nawet do cytowania.

Galeria: Złoci medaliści ME przywitani przez kibiców na lotnisku

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