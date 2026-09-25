Odsztafirowany Najman, luzacki Domagała i porozpinany Hajto. Gwiazdy zadały szyku na meczu Polska – Bośnia!

Rodzina Lewandowskich wspiera kapitana

Gdy Robert Lewandowski wyprowadzał reprezentację Polski na murawę, na trybunach wspierały go najważniejsze kobiety jego życia. W loży honorowej zasiadła Anna Lewandowska, która tym razem postawiła na zaskakującą skromność. Ubrana w szare dżinsy i prostą, czarną bluzkę, próbowała ogrzać się w chłodny wieczór, co chwilę splatając dłonie.

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Zupełnie inaczej zaprezentowała się jej teściowa. Iwona Lewandowska zadała szyku, dobierając do swojej stylizacji efektowne, pomarańczowe korale, które od razu przyciągały wzrok. Mamie kapitana naszej kadry towarzyszył jej partner, Jacek Zwoniarski. Cała trójka z wielkim zaangażowaniem śledziła boiskowe wydarzenia.

Modowa rewia na trybunach. Kto zadał szyku, a kto zaskoczył?

Rodzina Lewandowskich to jednak niejedyni znani kibice, którzy pojawili się na PGE Narodowym. Trybuny zamieniły się w prawdziwy wybieg mody, na którym każdy prezentował swój unikalny styl. Uwagę fotoreporterów przykuł Marcin Najman, który na mecz wybrał się wystrojony niczym na otwarcie ekskluzywnego butiku. Elegancki garnitur zdecydowanie wyróżniał go na tle sportowej atmosfery stadionu.

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Na zupełnie inny wizerunek postawił piosenkarz i aktor Paweł Domagała. Z charakterystyczną dla siebie, artystycznie rozwichrzoną fryzurą, wybrał niezobowiązujący, luźny strój. W loży dla VIP-ów nie mogło zabraknąć legend polskiej piłki. Zbigniew Boniek potwierdził swoją klasę, pojawiając się w gustownym szaliczku, podczas gdy siedzący nieopodal Tomasz Hajto postawił na bardziej swobodny look z charakterystycznie rozpiętą na dwa guziki koszulą.

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SZOK! LEWANDOWSKI REZERWOWYM W REPREZENTACJI POLSKI?!