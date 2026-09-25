Toruński podpalacz w rękach policji! 21-latka może czekać długa odsiadka

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-09-25 21:37

Toruńscy kryminalni zatrzymali 21-latka podejrzanego o serię podpaleń na terenie miasta. Mężczyzna wpadł w ręce funkcjonariuszy z komisariatu na Śródmieściu i usłyszał już trzy zarzuty zniszczenia mienia. Straty przekraczają łącznie 4 tys. zł. Policjanci sprawdzają teraz, czy 21-latek może mieć związek także z innymi podobnymi zdarzeniami.

Policjant prowadzi zakutego w kajdanki mężczyznę. O zatrzymaniu podpalacza w Toruniu przeczytasz na SE.
Autor: mat. policji

Seria pożarów w Toruniu. Wszystkie wybuchły jednego wieczoru

W środę, 9 września, w godzinach wieczornych dyżurny Komisariatu Policji Toruń-Śródmieście otrzymał kilka zgłoszeń o pożarach na terenie osiedli mieszkaniowych oraz na zapleczu jednego ze sklepów. Płonęły plastikowe pojemniki na odpady znajdujące się w wiatach śmietnikowych, a także drewniane palety i kartony. Do wszystkich zdarzeń doszło tego samego wieczoru, w krótkich odstępach czasu.

Policjanci zajmujący się sprawą przeanalizowali nagrania z monitoringu i wytypowali mężczyznę, który mógł mieć związek z pożarami. Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania podejrzanego, a jego zatrzymanie pozostawało już tylko kwestią czasu.

- W minioną środę (23.09.2026) kryminalni zatrzymali 21-letniego mieszkańca Torunia. Kolejnego dnia (24.09.2026) doprowadzili go do prokuratury, gdzie usłyszał trzy zarzuty dotyczące zniszczenia mienia poprzez podpalenia, gdzie łączna wartość poniesionych strat wyniosła ponad 4 tys. złotych. Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem oraz zakazem opuszczania kraju – informuje mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki z toruńskiej policji.

Policja sprawdza kolejne zdarzenia. 21-latkowi grozi do pięciu lat więzienia

Sprawa ma charakter rozwojowy. Funkcjonariusze nie wykluczają, że 21-letni torunianin może mieć związek także z innymi podobnymi zdarzeniami. Policjanci prowadzą dalsze czynności i sprawdzają kolejne wątki.

- Za zniszczenie mienia, którego się dopuścił, grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. O dalszym losie 21-latka zadecyduje teraz sąd – dodaje mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki.

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