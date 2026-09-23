Kuracjusz pokazał warunki w sanatorium. Narzekał na pokoje i jedzenie

Kuracjusz opisał pobyt w Ciechocinku

Swoimi spostrzeżeniami kuracjusz podzielił się na jednej z grup na Facebooku. Jak wynika z jego relacji, największe zastrzeżenia dotyczyły przede wszystkim standardu pokoi oraz wyżywienia. Mężczyzna zwracał uwagę m.in. na stan części wspólnych oraz możliwość odpoczynku w pokoju podczas upalnych dni.

Nie oznacza to jednak, że cały pobyt ocenił negatywnie. W swojej relacji wskazał również elementy, które przypadły mu do gustu, przede wszystkim związane z zabiegami i pracą personelu.

Przebywam obecnie w sanatorium w Ciechocinku [...]. Obiekt lata świetności ma dawno za sobą. Ładnie jest tylko w recepcji. Pobyt na NFZ, pokoje różne od małych klitek po trochę większe. W większości pokoi jak i na wszystkich korytarzach stara, zniszczona, śmierdząca wykładzina dywanowa. Podczas minionych upałów, pokoju nie szło przewietrzyć. A wentylatorów do wypożyczenia nie ma. Wyjścia na balkony zabite deskami [...] - czytamy na grupie Sanatoria prywatne i NFZ na Facebooku.

Nie wszystko ocenił źle

Relacja kuracjusza nie była jednak wyłącznie krytyczna - pozytywnie wypowiadał się o bazie zabiegowej. Zwrócił uwagę, że zabiegi można wykonywać na miejscu, bez konieczności przemieszczania się pomiędzy różnymi obiektami. Dobrze ocenił również osoby odpowiedzialne za ich wykonywanie.

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Sanatoria to nie tylko odpoczynek

Co ciekawe, choć wyjazd do uzdrowiska kojarzy się przede wszystkim z odpoczynkiem i rehabilitacją, to okazuje się, że kuracjusze, będący na miejscu, mają też wiele innych atrakcji. Jedną - w tym najbardziej popularną - są dancingi. Właśnie na takich imprezach kuracjusze poznają się nawzajem i zawiązują przyjaźnie, a nawet relacje romantyczne. O tym, co dzieję się w uzdrowiskach pisaliśmy m.in. tutaj: Usłyszał rozmowę kuracjuszek jadących do Ciechocinka. Był w szoku