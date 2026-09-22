Dramat w Toruniu. Mężczyzna osunął się na ziemię i przestał oddychać

Policjanci z Torunia ruszyli na pomoc mężczyźnie

O zdarzeniu z soboty (19 września 2026) poinformowała nas rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Jej koledzy z GSR zobaczyli, że na chodniku przy ul. Kościuszki grupa osób zgromadziła się wokół leżącego przy rowerze mężczyzny. - Z relacji świadków wynikało, że nieprzytomny 70-latek chwilę wcześniej osunął się na ziemię i nie oddycha - wyjaśniła podkomisarz Dominika Bocian.

- Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do działania. Ocenili stan mężczyzny i stwierdzili, że konieczne jest przywrócenie krążenia. Powiadomili dyżurnego i rozpoczęli czynności ratunkowe, uciskając klatkę piersiową nieprzytomnego mężczyzny. W pobliżu znajdowała się przychodnia. Jej pracownice, widząc sytuację, przyniosły na miejsce defibrylator AED. Policjanci wykorzystali urządzenie podczas prowadzonej resuscytacji. Po krótkim czasie przywrócili mężczyźnie oddech - zrelacjonowała rzeczniczka KMP w Toruniu.

Mężczyzna wymagał pomocy ratowników medycznych. Na szczęście mundurowym udało się go uratować.

Kto należy do Grupy Szybkiego Reagowania?

Policjanci z GSR to wyspecjalizowany zespół powołany do najtrudniejszych interwencji, zatrzymywania niebezpiecznych sprawców oraz wsparcia działań w sytuacjach kryzysowych.

Podkomisarz Bocian podkreśla, że szkolenie policjantów z Grupy Szybkiego Reagownaia obejmuje nie tylko działania związane z podejmowaniem niebezpiecznych, trudnych i wymagających interwencji, ale również udzielanie pierwszej pomocy. - Tym razem szybkość reakcji i właściwe działanie policjantów miały szczególne znaczenie, w sytuacji zatrzymania krążenia liczyła się każda minuta - podsumowała oficer prasowa toruńskiej komendy.

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