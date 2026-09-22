"Propaganda miłości"! Polskie aktorki potwierdziły związek! Pokazały serię całuśnych zdjęć

Justyna Wasilewska jest w nowym związku. Pokazała zdjęcia z ukochaną

Niedawno na coming out zdecydowała się Joanna Jarmołowicz. Aktorka, która dwa lata temu rozstała się z Janem Królikowskim pierwszy raz tak szczerze opowiedziała o swoim życiu prywatnym i przyznała, że jest w związku z kobietą. Jej wyznanie wywołało falę komentarzy. Wiele osób, w tym znajomi z branży, gratulowali jej odwagi i życzyli wszystkiego najlepszego.

Teraz swoją partnerkę pokazała Justyna Wasilewska. Aktorka znana m.in. z serialu "Heweliusz" czy filmu "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej" coming out ma już za sobą. O swojej orientacji pierwszy raz powiedziała w 2022 w rozmowie z magazynem "Pani". Zapytana o to, jak lubi spędzać czas odpowiedziała:

Lubię spotkania z ludźmi, przytulanie i inne rzeczy, ale najbardziej uwielbiam czas ze swoją dziewczyną.

Od tamtej pory rzadko opowiadała o swoim życiu prywatnym. Przez pewien czas była związana z reżyserką Zuzą Grajcewicz. Panie unikały medialnego szumu, a o tym, że nie są już razem Justyna Wasilewska przekazała... dwa lata po rozstaniu.

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Polskie gwiazdy gratulują Justynie Wasilewskiej i Grecie Burzyńskiej

Obecnie Justyna Wasilewska jest w szczęśliwym związku. Na Instagramie zamieściła filmik z prezentacją zdjęć z ukochaną. Wybranką aktorki jest koleżanka po fachu Greta Burzyńska, którą widzowie mogą znać m.in. z "Na Wspólnej", "Klanu" czy "Klary". Pod nagraniem zakochana aktorka zamieściła wymowny podpis: "propaganda miłości".

Wpis wywołał ogromny entuzjazm wśród obserwujących. Gratulacje spływają z całego kraju, a wśród komentarzy można znaleźć wiele słów wsparcia od gwiazd show-biznesu, w tym od Jacka Jelonka, Katarzyny Zawadzkiej, Julii Kamińskiej i Michała Kassina.

"Szczęścia" - napisała Maja Ostaszewska. "Kochane oby więcej takiej propagandy! Piękne i wzruszające" - zachwycała się Maria Sadowska, a Jowita Budnik dodała: "Uściski Dziewczyny! Mnóstwo miłości!"

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