Maffashion zaskakuje w sukni ślubnej. Kadry z welonem wywołały zamieszanie w sieci

Kuczyńska świętuje 39. urodziny

Julia Kuczyńska w wyjątkowy sposób celebrowała swoje 39. urodziny w towarzystwie oddanej grupy przyjaciół. Ta popularna twórczyni internetowa stawiała pierwsze kroki w branży w czasach, kiedy słowo "influencerka" w ogóle nie istniało. Maffashion doskonale poradziła sobie z upływem czasu i zmieniającymi się trendami, dlatego wciąż pozostaje jedną z kluczowych postaci na polskim rynku social mediów. Obecnie jej instagramowe konto śledzi prawie 1,5 miliona użytkowników, a dzięki tegorocznym występom na parkiecie programu "Taniec z Gwiazdami" zdobyła sympatię zupełnie nowej grupy widzów.

Maffashion w sukni ślubnej

Kuczyńska wielokrotnie pokazywała, że drzemie w niej niesamowita inwencja twórcza. Jej fani co roku wyczekują imponujących i oryginalnych przebrań halloweenowych. W tym roku Maffashion postanowiła wyjść przed szereg i zaskoczyć swoich fanów już we wrześniu, wyprawiając nietypowe urodziny o tematyce weselnej. Na udostępnionych przez influencerkę materiałach widać ją w białej sukni ślubnej. Jak na prawdziwe wesele przystało, nie zabrakło również tradycyjnych atrakcji, takich jak rzut welonem.

Gwiazda udostępniła swoim obserwatorom mnóstwo kadrów i materiałów wideo z tej wyjątkowej imprezy. W załączonym poście wytłumaczyła, skąd narodziła się koncepcja przyjęcia w stylu wesela.

Miałam najpilniejsze urodziny, które mogłam świętować z najpiękniejszymi dla mnie ludźmi! Pytania o pomysł? Z życia wzięty. Razem z @patrycjajewsienia, miesiąc temu zażartowałyśmy, że to będzie mini wesele i zatrzymałyśmy się na tym określeniu. Ostatni kalendarzowy dzień Panny zobowiązuje! - napisała.

Zastanawiające jest, jaką niespodziankę Maffashion przygotuje na tegoroczne Halloween. Zdjęcia Julii w ślubnej kreacji można obejrzeć w specjalnie przygotowanej galerii.

Maffashion - Taniec z gwiazdami - wywiad