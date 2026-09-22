To naprawdę one? Tak gwiazdy wyglądały w bikini na zdjęciach sprzed lat! Poznajecie?

Gwiazdy w skąpych strojach kąpielowych i to lata temu. Nie do poznania?

Znane panie uwielbiają pokazywać się w strojach kąpielowych i nic dziwnego. Są zgrabne, zadbane i doskonale wyglądają w niewielkich wdziankach plażowych, które znacznie więcej odsłaniają, niż zasłaniają. W czasach, gdy większość gwiazd na konta na Instagramie i tam dzieli się z fanami ujęciami z życia codziennego, pracy, ale i z wakacyjnych wojaży - często pod palmy i do ciepłych krajów, oglądanie aktorek czy piosenkarek w bikini jest na porządku dziennym. 20 lat temu było nieco inaczej. Gwiazdy, nawet jeśli paradowały w strojach plażowych, to nie miały takich platform do podzielenia się fotkami ze swoimi wielbicielami, jak dziś.

Anna Popek, Joanna Jabłczyńska, Ewa Kasprzyk, Aldona Orman, Monika Jarosińska, Joanna Liszowska czy Ilona Felicjańska - one wszystkie 15, a nawet 20 lat temu zaliczyły sesje w mikrowdziankach. Wyglądały obłędnie! Bardzo się zmieniły? ZOBACZCIE SAMI na zdjęciach sprzed lat.

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Zawsze piękne

Uwagę zwracają zwłaszcza takie gwiazdy jak Dorota Stalińska, Iwona Pavlović czy Ewa Kuryło, które teraz raczej stronią od pokazywania się w strojach kąpielowych. Za to lata temu szeroko uśmiechnięte chętnie pozowały do zdjęć, choć miały na sobie tylko bikini. Anna Popek, która 16 lat temu szalała na basenie z kolegami, nic a nic się nie zmieniła, a jeśli już... to wygląda tylko lepiej, choć w tym roku skończyła 58 lat! Podobnie sprawa się ma z Joanną Liszowską, która w złocistym minibikini łapała pozy dwie dekady temu, będąc uroczą 27-latką. Lata lecą, a znane i lubiane panie wciąż są piękne - to nie ulega wątpliwości.

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Zobacz więcej zdjęć. Gwiazdy w strojach kąpielowych. Tak wyglądały na starych zdjęciach sprzed lat! Poznajecie?

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