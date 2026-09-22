Markety już gotowe na Wszystkich Świętych. Tak wyglądają półki w Lidlu

W Lidlu już pojawiły się znicze

Wrzesień to dla wielu osób zdecydowanie za wcześnie, by myśleć o Wszystkich Świętych. Lato jeszcze na dobre nie zdążyło się skończyć, a do 1 listopada zostało ponad sześć tygodni. Tymczasem w sklepach można już natknąć się na charakterystyczne produkty kojarzone z tym okresem. Między innymi w koszalińskich Lidlach zauważyliśmy, że znicze opanowały część alejek.

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Znicze w Lidlu

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Wszystkich Świętych 2026

Wszystkich Świętych przypada co roku 1 listopada. To właśnie wtedy wiele osób odwiedza groby bliskich, zapala znicze i przynosi na cmentarze dekoracje. Zakupy związane z tym świętem często zaczynają się jednak znacznie wcześniej. Część osób woli kupić znicze z wyprzedzeniem, zanim tuż przed 1 listopada w sklepach zrobi się tłoczno. Jak widać po załączonych wyżej zdjęciach, w Lidlach jest to już możliwe, więc jeśli chcecie mieć takie zakupy "z głowy", być może warto je niebawem zaplanować póki zapasy w sklepach są duże.

Nie tylko znicze. Kwiaty na Wszystkich Świętych - jakie wybrać?

Przygotowania do Wszystkich Świętych nie kończą się na zakupie zniczy. Ważnym elementem dekoracji grobów są również kwiaty. 1 listopada na cmentarzach pojawiają się przede wszystkim chryzantemy, ale wybór jest znacznie większy. Można zdecydować się także na wrzosy, kalie, róże czy kompozycje z kwiatów sztucznych.

Dużą popularnością cieszą się zwłaszcza rośliny odporne na chłodniejszą jesienną pogodę, a jeśli jesteście ciekawi, jaki konkretnie kwiaty będą królować w tym roku na cmentarzach, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej.

Wszystkich Świętych 2026. Te kwiaty będą hitem na grobach