Znaleźli jej plecak i dwa pęki kluczy. Emilia Koprowska zaginęła po festiwalu

W sprawie tajemniczego zaginięcia Emilii Koprowskiej nastąpił zwrot. W rejonie oddalonym o około dwa kilometry w głąb lądu od hotelu Jan - miejsca, w którym 37-latka po raz ostatni wysiadała z taksówki - natrafiono na ślady mogące mieć kluczowe znaczenie dla śledztwa. Funkcjonariusze natknęli się tam na plecak oraz dwa pęki kluczy.

Szczegóły w rozmowie z portalem "Super Express" potwierdziła przedstawicielka koszalińskiej policji.

- W dniu wczorajszym (21 września) został znaleziony i zabezpieczony plecak należący do zaginionej kobiety. Rzeczy zostały znalezione około dwóch kilometrów w głąb lądu, od hotelu Jan, tam gdzie kobieta ostatni raz wysiadała z taksówki. Znaleziono tam plecak i dwa pęki kluczy

- przekazała w wypowiedzi dla "Super Expressu" mł. asp. Paulina Wiśniewska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Policja znalazła rzeczy zaginionej Emilii. Przeszukują wyznaczony teren

Odkrycie kolejnych przedmiotów osobistych zaginionej wpłynęło na priorytety działań śledczych. Służby skoncentrowały swoje siły m.in. w miejscu odnalezienia plecaka.

- Policja kontynuuje działania poszukiwawcze, właśnie tam gdzie ujawniony został plecak. Wykonywane są czynności operacyjne przez policjantów. Po ujawnieniu tej kolejnej rzeczy należącej do zaginionej kobiety również tam nasze siły i środki są skierowane i jesteśmy tam na miejscu. W działaniach bierze udział kilkudziesięciu policjantów

- dodała w rozmowie z "Super Expressem" mł. asp. Paulina Wiśniewska.

Oprócz policjantów w wielką akcję na szeroką skalę od początku zaangażowani są ratownicy z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, a także liczni wolontariusze. Sprawdzanie terenu odbywa się drogą lądową, morską oraz z powietrza z wykorzystaniem nowoczesnych dronów.

Zaginęła po festiwalu

Przypomnijmy, że ślad po Emilii Koprowskiej zaginął 30 sierpnia podczas wydarzenia z muzyką elektroniczną „ZEN Wydm” odbywającego się w Darłowie. Kobieta po sprzeczce ze swoim mężem udała w nieznanym kierunku. Od tamtej pory nie nawiązała żadnego kontaktu z bliskimi.

Wcześniej policjantom udało się zabezpieczyć jej smartfon marki Apple. Dostęp do zawartości urządzenia pozostaje jednak zablokowany, co stanowi obecnie spore wyzwanie dla służb. Mimo że mąż kobiety przekazał policji znane mu kody dostępowe, nie pozwoliły one na odblokowanie telefonu i odczytanie kluczowych danych z ostatnich chwil przed zniknięciem.

Rysopis zaginionej. Policja prosi o pomoc!

Policjanci z Koszalina apelują do wszystkich osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje w tej sprawie.

Rysopis Emilii Koprowskiej:

Sylwetka: szczupła, wysmukła,

Włosy: kasztanowe / brązowe,

Oczy: zielone,

Znaki szczególne: tatuaż ze znakiem zodiaku Ryby umieszczony po prawej stronie ciała oraz tatuaż z napisem „KRYSTIAN” znajdujący się na palcu/prawej dłoni (w miejscu obrączki).

Ubiór w dniu zaginięcia: Kobieta miała na sobie białe jeansy, koszulkę w kolorze białym z napisem „Cherry”, czarną kurtkę ze skóry oraz białe trampki marki Big Star. Ponadto nosiła okulary w oprawkach o czerwonej barwie.

Każdy, kto widział Emilię Koprowską lub wie, gdzie może przebywać, proszony jest o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Koszalinie przy ul. Słowackiego 11 pod numerem telefonu 47 78 41 543 lub pod numerem alarmowym 112.