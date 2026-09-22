Miliony w gotówce ukryte w ścianach i pod podłogą! Banknoty wynosili wiadrami

Włoscy karabinierzy przeprowadzili błyskawiczną akcję wymierzoną w potężny gang mafijny Angelino, działający w okolicach Neapolu.

Podczas nalotu odkryli niewiarygodne skrytki z gotówką, gdzie 3,2 miliona euro było ukryte w ścianach i pod podłogą mieszkania.

Pieniędzy, pochodzących głównie z handlu narkotykami, było tak dużo, że funkcjonariusze zbierali je do wiader.

Zobacz, jak wyglądała jedna z najbardziej spektakularnych akcji przeciwko mafii i co jeszcze ujawniono podczas śledztwa.

Ściany pełne pieniędzy, gotówka pod podłogą!

Włoscy karabinierzy przeprowadzili spektakularną akcję, wymierzoną - jak podaje agencja informacyjna Agi - w gang mafii Angelino, która kontroluje we Włoszech obszar pomiędzy miejscowościami Caivano i Casoria w prowincji Neapol. Wpadli do jednego z mieszkań pod Neapolem i trafili w dziesiątkę. Okazało się bowiem, że lokal był wypełniony gotówką!

Skarbca mafii strzegła kobieta

Ostatecznie odnaleźli tam aż 3,2 miliona euro [około 14 milionów złotych - przyp. red.] ukryte pod podłogą i w ścianach. "Mafijnego majątku pochodzącego głównie z handlu narkotykami strzegła kobieta" podają serwisy informacyjne. Banknoty były ułożone pod posadzką w stosach. Karabinierzy rozkuwali też ściany, pod którymi znaleźli jeszcze więcej pieniędzy. To nie koniec. "Po rozbiciu muru znaleźli w skrytkach następnych kilkadziesiąt plików pieniędzy. Było ich tak dużo, że funkcjonariusze wrzucali je do wiader" - podaje PAP.

Agencja doprecyzowuje, że gotówka należała do klanu, którego 34 członków zostało objętych śledztwem w sprawie handlu narkotykami, nielegalnego posiadania broni i wymuszeń. Włoskie media są zgodne - to jedna z najbardziej spektakularnych akcji wymierzonych w mafię.