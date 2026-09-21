Harry i Meghan znowu uciekną z Wielkiej Brytanii? "Za parę tygodni"

Harry i Meghan mogą znów wyjechać z Wielkiej Brytanii. Decyzja może zapaść w ciągu kilku tygodni

Co tam się dzieje?! Książę Harry i Meghan Markle po ponad sześciu latach od wyjazdu do USA wrócili do Wielkiej Brytanii razem z dziećmi – Archiem i Lilibet i już samo to było wystarczająco szokujące. Teraz okazuje się, że... cała rodzina może ponownie wyjechać za ocean.

Jak podaje „Daily Mail”, kluczowa ma być decyzja komitetu, który zajmuje się ochroną członków rodziny królewskiej i innych ważnych osób. Harry i Meghan stracili prawo do finansowanej przez państwo ochrony po rezygnacji z obowiązków królewskich w 2020 roku.

Teraz sprawa ma zostać ponownie rozpatrzona, ponieważ Sussexowie nie są już jedynie gośćmi w Wielkiej Brytanii, ale mieszkają tam na stałe. Ocenione ma zostać m.in. ryzyko związane z ich codziennym życiem i drogą dzieci do szkoły.

Harry i Meghan na serio rozważają przeprowadzkę do USA tuż po przeprowadzce do Wielkiej Brytanii? Podobno chodzi o ochronę

Według osób z otoczenia pary, na które powołuje się „Daily Mail”, jeśli decyzja będzie dla nich niekorzystna, rodzina może na stałe wrócić do Montecito w Kalifornii. Mogłoby do tego dojść już podczas październikowej przerwy szkolnej. Harry i Meghan nie odnieśli się publicznie do tych doniesień.

O możliwym wyjeździe mówił też były rzecznik królowej Elżbiety II Dickie Arbiter. „Nie jestem pewien, czy są tutaj na dłużej. Głęboko wierzę, że wrócą do Montecito na Boże Narodzenie, ponieważ tam mieszka jej matka. Wszyscy mówią o pojednaniu z królem, ale co z pojednaniem z Thomasem Markle?” – powiedział.

Sonda Czy Meghan Markle i książę Harry niebawem się rozwiodą? Tak Nie Rozwiodą się, ale dopiero za parę lat

Britain's Prince Harry made his first public appearance since he and ‌his wife Meghan returned to Britain after six years in California, saying, ‘It's good to be back on British soil’ https://t.co/O25JSxv1FE pic.twitter.com/RaP02RgnQr— Reuters (@Reuters) September 17, 2026

QUIZ. Jeśli znasz te zwroty, jesteś mistrzem angielskiego. Zabłyśniesz w rozmowie z Brytyjczykiem?! Pytanie 1 z 10 Co to znaczy "to cost an arm and a leg"? Kosztować majątek Poświęcić życie Kosztować kogoś życie Następne pytanie