Harry i Meghan znowu uciekną z Wielkiej Brytanii? "Za parę tygodni"

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-09-21 21:00

Książę Harry i Meghan Markle wrócili do Wielkiej Brytanii niespełna miesiąc temu, ale ich pobyt może nie potrwać długo. Jak podaje „Daily Mail”, powołując się na osoby z otoczenia pary, Sussexowie mogą ponownie przeprowadzić się do Kalifornii. Wszystko ma zależeć od decyzji w sprawie policyjnej ochrony Harry'ego, Meghan i ich dzieci.

Meghan Markle w czarnym płaszczu na tle radiowozów. O walce pary o ochronę w Wielkiej Brytanii przeczytasz na SE.
Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Młoda kobieta z ciemnymi włosami uśmiecha się lekko, patrząc bezpośrednio w obiektyw. Ubrana jest w ciemny płaszcz z klapami i golf. W tle, rozmyte światła niebieskich sygnałów uprzywilejowania oraz inne, żółte i pomarańczowe światła uliczne tworzą bokeh. Po prawej stronie zdjęcia widać ramię innej osoby, również ubranej w ciemny strój.

Harry i Meghan mogą znów wyjechać z Wielkiej Brytanii. Decyzja może zapaść w ciągu kilku tygodni

Co tam się dzieje?! Książę Harry i Meghan Markle po ponad sześciu latach od wyjazdu do USA wrócili do Wielkiej Brytanii razem z dziećmi – Archiem i Lilibet i już samo to było wystarczająco szokujące. Teraz okazuje się, że... cała rodzina może ponownie wyjechać za ocean.

Jak podaje „Daily Mail”, kluczowa ma być decyzja komitetu, który zajmuje się ochroną członków rodziny królewskiej i innych ważnych osób. Harry i Meghan stracili prawo do finansowanej przez państwo ochrony po rezygnacji z obowiązków królewskich w 2020 roku.

Teraz sprawa ma zostać ponownie rozpatrzona, ponieważ Sussexowie nie są już jedynie gośćmi w Wielkiej Brytanii, ale mieszkają tam na stałe. Ocenione ma zostać m.in. ryzyko związane z ich codziennym życiem i drogą dzieci do szkoły.

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Według osób z otoczenia pary, na które powołuje się „Daily Mail”, jeśli decyzja będzie dla nich niekorzystna, rodzina może na stałe wrócić do Montecito w Kalifornii. Mogłoby do tego dojść już podczas październikowej przerwy szkolnej. Harry i Meghan nie odnieśli się publicznie do tych doniesień.

O możliwym wyjeździe mówił też były rzecznik królowej Elżbiety II Dickie Arbiter. „Nie jestem pewien, czy są tutaj na dłużej. Głęboko wierzę, że wrócą do Montecito na Boże Narodzenie, ponieważ tam mieszka jej matka. Wszyscy mówią o pojednaniu z królem, ale co z pojednaniem z Thomasem Markle?” – powiedział.

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