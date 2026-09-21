Trump wściekł się, mówiąc o Ukrainie i atakach na rafinerie. "Absurdalna wojna"

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-09-21 18:40

Donald Trump był wyraźnie wściekły, kiedy komentował skutki ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie. Prezydent USA stwierdził, że Rosja straciła kontrolę nad swoim przemysłem paliwowym, a wiele zakładów zostało uszkodzonych. Jednocześnie ponownie wezwał do zakończenia konfliktu na Ukrainie, nazywając go "absurdalną wojną" - ""ridiculous war". We wtorek Trump ma spotkać się w Nowym Jorku z Wołodymyrem Zełenskim.

Donald Trump przemawia przy pulpicie na tle flagi. O krytyce wojny na Ukrainie przeczytasz na SE.
Autor: Pixabay.com

Trump o skutkach ukraińskich ataków na Rosję. „Straciła kontrolę nad swoim przemysłem paliwowym”

Donald Trump odniósł się w poniedziałek do ukraińskich ataków na rosyjskie obiekty energetyczne. Jak podaje „New York Post”, prezydent USA zamieścił wpis na swoim portalu Truth Social. „Rosja niestety straciła kontrolę nad swoim przemysłem oleju napędowego z powodu wojny z Ukrainą” – napisał Trump. Prezydent USA zwrócił uwagę na skutki ataków na rosyjskie rafinerie. Ukraina od dłuższego czasu wykorzystuje drony dalekiego zasięgu do uderzeń w zakłady przetwarzające ropę. „Duża liczba ich rafinerii oleju napędowego została wysadzona i przynajmniej tymczasowo nie działa” – stwierdził Trump. Amerykański prezydent ponownie wezwał również do zakończenia walk. „Ta absurdalna i niekończąca się wojna z Ukrainą musi się zakończyć. Cały świat cierpi, podczas gdy każdego miesiąca ginie 25 tys. ludzi, głównie żołnierzy. Co za wstyd!” – napisał.

Ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie ograniczyły ilość oleju napędowego dostępną na światowym rynku

Według „New York Post” ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie ograniczyły ilość oleju napędowego dostępną na światowym rynku. Rosja przez lata była jego ważnym eksporterem, ale obecnie wstrzymała eksport tego paliwa.

Słowa Trumpa padły dzień przed jego spotkaniem z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydenci mają rozmawiać we wtorek w Nowym Jorku przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jednym z głównych tematów ma być droga do zakończenia wojny na Ukrainie oraz kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym.

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DONALD TRUMP
WOJNA NA UKRAINIE