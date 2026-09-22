W parku narodowym rozbił się śmigłowiec gaśniczy! Dwie osoby zginęły

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
2026-09-22 8:54

Koszmarne wieści z parku narodowego Yosemite w Kalifornii! Podczas akcji gaszenia szalejących pożarów rozbił się tam śmigłowiec gaśniczy. Nic już nie dało się zrobić - na miejscu odnaleziono szczątki helikoptera i zwłoki dwóch osób.

Gęste kłęby białego dymu unoszące się nad płonącym lasem w Yosemite. O katastrofie śmigłowca przeczytasz na SE.
Autor: X/@Mighty__News/ X (Twitter)
  • Tragiczna wiadomość z parku narodowego Yosemite: w trakcie walki z ogromnymi pożarami doszło do katastrofy śmigłowca gaśniczego.
  • W wypadku maszyny, która wspierała akcję ratunkową, zginęło dwóch doświadczonych pilotów, co pogłębia kryzys w regionie.
  • Co było przyczyną tej tragedii i czy park, mimo wszystko, pozostaje otwarty dla turystów? Poznaj najnowsze fakty.

Dwie osoby zginęły w parku narodowym Yosemite. Rozbił się śmigłowiec gaśniczy

Do katastrofy śmigłowca doszło w niedzielę, 20 września, po południu podczas akcji gaśniczej. Jak podają przedstawiciele amerykańskiej straży pożarnej, chodzi o Eurocopter AS32, który brał udział w akcji gaszenia szalejących na terenie parku narodowego Yosemite w Kalifornii pożarów. Na jego pokładzie znajdowały się dwie osoby - dwóch pilotów. W poniedziałek (21 września) po południu odnaleziono ich szczątki oraz wrak helikoptera - podała stacja ABC News.

Szalejące pożary nie spowodowały zamknięcia całego parku

Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna tragedii. PAP przypomina, że pożar, który wybuchł 15 września, strawił już ponad 1,3 tys. hektarów terenu parku narodowego i do południa w poniedziałek był opanowany w zaledwie 15 procentach. Dotarcie do miejsca objętego pożarem utrudniają strażakom warunki terenowe - przekazały służby. 

Park mimo wszystko pozostaje otwarty dla turystów. W związku z ogromnym pożarem wyłączono z użytkowania jedynie część szlaków. Tylko w tym roku podczas działań związanych z pożarami lasów zginęło w USA co najmniej 14 osób - najwięcej od 2022 roku, kiedy odnotowano 25 ofiar śmiertelnych - podała we wtorek, 22 września, agencja AP, powołując się na dane rządowe.

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