To oni zginęli w katastrofie śmigłowca! Ameryka w żałobie

Tragedia podczas relacji na żywo. Śmigłowiec telewizji runął na ziemię

Do tej głośnej katastrofy doszło we wtorek w dzielnicy Chatsworth w Los Angeles. Na pokładzie śmigłowca Eurocopter AS350 znajdowali się reporterka Eliana Moreno i pilot George Marciniw. Oboje zginęli. Trzecią ofiarą był 29-letni Edy Gutierrez Mejia z Gwatemali, który w chwili katastrofy znajdował się na ziemi.

Śmigłowiec był wykorzystywany przez NBC4 i Telemundo 52. Załoga relacjonowała wypadek, w którym SUV uderzył w miejski autobus. Około dwóch godzin później doszło do drugiej tragedii.

Ostatnie chwile lotu zostały zarejestrowane. W kabinie nagle włączył się alarm. Chwilę później słychać głos kobiety, która mówi: „O nie”. Maszyna zaczyna oddalać się od miejsca wcześniejszego wypadku i traci wysokość.

Słyszany na nagraniu sygnał przypomina alarm ostrzegający o zbyt niskich obrotach głównego wirnika

„Nie możesz poderwać maszyny?” – pada jeszcze na nagraniu. Wkrótce potem transmisja się urywa.

Śmigłowiec spadł w pobliżu dużego magazynu i stanął w ogniu. Pożar objął także co najmniej cztery samochody i dwa kontenery.

Przyczyna katastrofy nie jest jeszcze znana. Ekspert ds. bezpieczeństwa lotniczego Jeff Guzzetti powiedział AP, że słyszany na nagraniu sygnał przypomina alarm ostrzegający o zbyt niskich obrotach głównego wirnika. Jego zdaniem nagranie może wskazywać na utratę mocy silnika, ale ostateczną przyczynę mają ustalić śledczy.

Sprawą zajmują się amerykańska Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) oraz Federalna Administracja Lotnictwa (FAA). NBC4 pożegnała Moreno i Marciniwa, nazywając ich „zespołem na niebie”.

El helicóptero de NBC 4 sufrió una falla grave mientras cubría un accidente de autobús del Metro y se precipitó rápidamente. Apenas minutos antes del accidente, la periodista fotográfica de larga trayectoria Eliana Moreno estaba informando en vivo desde el helicóptero.…— Capi Super Girl. (@capi_abril) September 17, 2026

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