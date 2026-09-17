To oni zginęli w katastrofie śmigłowca! Ameryka w żałobie

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-09-17 9:20

Trzy osoby zginęły w katastrofie śmigłowca telewizyjnego w Los Angeles. Maszyna stacji NBC4 i Telemundo 52 relacjonowała wcześniej tragiczny wypadek autobusu. Na nagraniu z ostatnich sekund lotu słychać alarm w kabinie i głos reporterki. Chwilę później śmigłowiec zaczął gwałtownie tracić wysokość i runął na ziemię.

Tragedia podczas relacji na żywo. Śmigłowiec telewizji runął na ziemię

Do tej głośnej katastrofy doszło we wtorek w dzielnicy Chatsworth w Los Angeles. Na pokładzie śmigłowca Eurocopter AS350 znajdowali się reporterka Eliana Moreno i pilot George Marciniw. Oboje zginęli. Trzecią ofiarą był 29-letni Edy Gutierrez Mejia z Gwatemali, który w chwili katastrofy znajdował się na ziemi.

Śmigłowiec był wykorzystywany przez NBC4 i Telemundo 52. Załoga relacjonowała wypadek, w którym SUV uderzył w miejski autobus. Około dwóch godzin później doszło do drugiej tragedii.

Ostatnie chwile lotu zostały zarejestrowane. W kabinie nagle włączył się alarm. Chwilę później słychać głos kobiety, która mówi: „O nie”. Maszyna zaczyna oddalać się od miejsca wcześniejszego wypadku i traci wysokość.

Słyszany na nagraniu sygnał przypomina alarm ostrzegający o zbyt niskich obrotach głównego wirnika

„Nie możesz poderwać maszyny?” – pada jeszcze na nagraniu. Wkrótce potem transmisja się urywa.

Śmigłowiec spadł w pobliżu dużego magazynu i stanął w ogniu. Pożar objął także co najmniej cztery samochody i dwa kontenery.

Przyczyna katastrofy nie jest jeszcze znana. Ekspert ds. bezpieczeństwa lotniczego Jeff Guzzetti powiedział AP, że słyszany na nagraniu sygnał przypomina alarm ostrzegający o zbyt niskich obrotach głównego wirnika. Jego zdaniem nagranie może wskazywać na utratę mocy silnika, ale ostateczną przyczynę mają ustalić śledczy.

Sprawą zajmują się amerykańska Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) oraz Federalna Administracja Lotnictwa (FAA). NBC4 pożegnała Moreno i Marciniwa, nazywając ich „zespołem na niebie”.

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