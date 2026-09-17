Dramat! Młody mężczyzna spadł z wiaduktu na autostradę w Poznaniu. Nie udało się go uratować

W środę, 16 września 2026 roku, około godziny 18:10 na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Poznań Wschód a Poznań Krzesiny doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia. Dawid Nogalski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przekazał w rozmowie z "Głosem Wielkopolskim", że młody mężczyzna spadł z wiaduktu na prawy pas ruchu. - Niestety, wskutek odniesionych obrażeń nie udało się go uratować - potwierdził Nogalski. Nieznane są na razie okoliczności dramatu, który rozegrał się w tamtym miejscu. Nie wiadomo więc, czy jest ono skutkiem nieszczęśliwego wypadku, czy na przykład celową próbą odebrania sobie życia przez ofiarę. Poszkodowany nie przeżył.

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Jeden pas autostrady w kierunku Świecka był zablokowany przez kilka godzin, więc kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami na drodze. Dziś pas jest już przejezdny. Teraz śledczy prowadzą czynności wyjaśniające szczegółowe okoliczności tego zdarzenia. Przesłuchiwani są świadkowie, sprawdzane są nagrania z kamer monitoringu. Postępowanie może trochę potrwać.

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