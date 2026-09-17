Awaria urządzeń kolejowych w Katowicach. W tle możliwa dywersja? Jest reakcja służb

Awaria kolei w Katowicach. W sprawie pojawił się wątek dywersji

– Na tym etapie trudno mówić o dywersji, ale traktujemy sprawę bardzo poważnie – powiedział PAP rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, pytany o awarię urządzeń kolejowych w Katowicach.

Jak przekazał, sprawę prowadzi policja. Standardowo o zdarzeniu została również poinformowana Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która przygląda się sprawie.

Na razie nie ma informacji, które pozwalałyby stwierdzić, że awaria była efektem celowego działania. Policja prowadzi czynności mające ustalić zarówno dokładne okoliczności zdarzenia, jak i jego charakter.

Podkomisarz Dominik Michalik z katowickiej policji przekazał PAP, że po godz. 6 wpłynęło zgłoszenie dotyczące uszkodzenia infrastruktury zasilającej na terenie kolejowym.

– Na miejscu katowiccy policjanci prowadzili czynności pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej Katowice Południe. Obecnie trwają działania mające na celu ustalenie okoliczności, jak i charakteru tego zdarzenia – powiedział Michalik.

PKP Polskie Linie Kolejowe nie podały dotąd przyczyn ani szczegółowych okoliczności awarii.

Kolej na Śląsku stanęła. Tysiące minut opóźnień

Awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Katowice miała poważne konsekwencje dla pasażerów. Ruch na stacji został całkowicie wstrzymany między godz. 3 a 5. Później drogi przebiegu przez stację zostały zabezpieczone, a pociągi mogły kursować, ale przy znacznych ograniczeniach.

O godz. 5 do awarii doszło również na stacji Katowice Ligota. Tam przerwa w ruchu trwała około pół godziny.

Awarię urządzeń SRK na stacji Katowice usunięto po ośmiu godzinach. Problemy nie skończyły się jednak wraz z usunięciem usterki. Opóźnienia pociągów zaczęły narastać również na kolejnych stacjach.

Jak informował po południu rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk, w Sosnowcu nadal obowiązywało tzw. telefoniczne zapowiadanie pociągów. W praktyce oznaczało to dalsze komplikacje w prowadzeniu ruchu i powiększające się opóźnienia.

– W związku ze skalą porannych utrudnień należy się spodziewać komplikacji w podróży koleją do końca dnia. Na godz. 14 Koleje Śląskie musiały odwołać 39 pociągów w całej relacji, 19 w części relacji. Opóźnione są 102 pociągi, łącznie na ponad 5 tys. minut – przekazał Wnuk.

Wcześniej, około godz. 13, przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych informowali o opóźnieniach 222 pociągów różnych przewoźników, które łącznie wynosiły około 6,2 tys. minut. Odwołano również 62 kursy – 38 w całej relacji oraz 24 na części tras.

Przebudowa katowickiego węzła kolejowego:

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Poważne skutki awarii

Skutki awarii były odczuwalne w dużej części województwa śląskiego. Koleje Śląskie informowały o utrudnieniach m.in. na odcinkach obejmujących Chorzów Batory, Katowice Ligotę, Mysłowice i Będzin. Problemy przełożyły się jednak na kursowanie pociągów także w innych częściach regionu. PKP Intercity szacowało, że pociągi tej spółki przejeżdżające przez Katowice miały opóźnienia przekraczające 60 minut.

Przewoźnicy wprowadzili wzajemne honorowanie biletów. Pasażerowie mogli korzystać z takiego rozwiązania m.in. na trasach między Katowicami a Bielskiem-Białą, Tarnowskimi Górami, Zawierciem, Mysłowicami i Gliwicami. Bilety Kolei Śląskich były również honorowane w sieci Transport GZM na całym obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Koleje Śląskie opublikowały w związku z awarią ponad sto komunikatów dotyczących opóźnionych, skróconych lub odwołanych połączeń.

Na razie najważniejsze pytanie pozostaje bez odpowiedzi: co dokładnie doprowadziło do awarii infrastruktury kolejowej w Katowicach? Służby prowadzą postępowanie, a ABW została poinformowana o zdarzeniu. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych zaznaczył jednak, że obecnie nie ma podstaw, by mówić o dywersji.