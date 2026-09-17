To on był królem wakacji. Nadmorski kurort wygryzł nawet Mielno!

Król wakacji 2026 nad morzem

Wakacje 2026 już za nami. Dla wielu Polaków był to czas wyjazdów nad morze, w góry czy do zagranicznych kurortów. Teraz przyszedł więc moment na podsumowanie tegorocznego sezonu. Z danych portalu rezerwacyjnego Triverna.pl wynika, że turyści nieco zmienili swoje przyzwyczajenia.

Kołobrzeg na szczycie

Tegoroczne dane portalu rezerwacyjnego Triverna.pl pokazują, że Kołobrzeg ma powody do zadowolenia. Nadmorski kurort po raz pierwszy znalazł się na szczycie zestawienia najczęściej rezerwowanych miejscowości w Polsce. Co ciekawe, jeszcze rok wcześniej zajmował dopiero piąte miejsce. Tym samym Kołobrzeg wyprzedził Międzyzdroje, które przez poprzednie sezony znajdowały się na pierwszej pozycji.

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Oprócz Kołobrzegu dużym zainteresowaniem cieszyły się także inne popularne miejscowości. Na drugim miejscu znalazły się Międzyzdroje, a podium zamknęło Świnoujście. Wysoko uplasowały się również Dźwirzyno, które awansowało na 4. miejsce, oraz Mielno, zajmujące 6. pozycję. W pierwszej dziesiątce znalazły się także Ustroń, Gdańsk i Zarzecze koło Żywca.

Hotele premium cieszyły się coraz większym zainteresowaniem

Jednym z najważniejszych trendów tego sezonu był wzrost zainteresowania wyższym standardem. Hotele cztero- i pięciogwiazdkowe oraz luksusowe resorty odpowiadały łącznie za 50,5 proc. wszystkich rezerwacji.

To więcej niż przed rokiem. Udział segmentu premium zwiększył się o 3,6 pkt proc. Sporo osób odwiedziło oczywiście hotel Gołębiewski w Pobierowie, który otworzył się właśnie w tym roku.

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Największą część stanowiły hotele czterogwiazdkowe, które odpowiadały za 28,6 proc. rezerwacji. Na luksusowe resorty przypadło 15,8 proc., a na obiekty pięciogwiazdkowe - 6,1 proc.