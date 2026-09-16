"Ludzie, których szukacie, leżą w łazience". Szokujące kulisy tragedii w Koszalinie

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-09-16 14:35

Koszalin wciąż żyje dramatem, który rozegrał się w mieszkaniu przy ul. Wyspiańskiego. To właśnie tam, późnym wtorkowym wieczorem, policjanci – wezwani przez zaniepokojoną rodzinę – dokonali makabrycznego odkrycia. Funkcjonariusze przez długi czas próbowali dostać się do środka. Gdy w końcu drzwi otworzył 53‑letni mężczyzna, miał wypowiedzieć słowa, które mrożą krew w żyłach.

Makabryczne odkrycie przy ul. Wyspiańskiego

Rodzina od kilku godzin nie mogła skontaktować się z 69‑letnią kobietą i 63‑letnim mężczyzną. Gdy policjanci dotarli na miejsce, nikt nie reagował na pukanie ani wezwania. Dopiero po sprowadzeniu straży pożarnej drzwi otworzył 53‑latek. Według lokalnych mediów był spokojny, a jego zachowanie nie wskazywało na panikę.

W znaleziono ciała pary z licznymi ranami kłutymi i ciętymi, co potwierdziła st. asp. Izabela Sreberska z koszalińskiej policji. To właśnie wtedy mężczyzna miał wypowiedzieć zdanie, które – jak relacjonują dziennikarze – wstrząsnęło funkcjonariuszami.

Szokujące słowa zatrzymanego

Lokalny portal halokoszalin.pl podaje, że 53‑latek nie próbował niczego ukrywać. Miał wskazać policjantom miejsce, gdzie leżały zwłoki, jakby chciał zakończyć ich poszukiwania, mówiąc: „Ludzie, których szukacie, leżą w łazience”. Śledczy analizują, czy jego zachowanie wynikało z szoku, czy też było elementem próby kontrolowania sytuacji.

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony na komendę. Policja nie ujawnia, w jakim był stanie ani czy miał obrażenia.

Polecany artykuł:

Nieoficjalnie: w mieszkaniu był brat kobiety

Według nieoficjalnych ustaleń cytowanych przez halokoszalin.pl, w mieszkaniu znajdował się brat kobiety. Portal wskazuje, że w tle dramatu mogła znajdować się kwestia mieszkania, a konkretnie planowana jego sprzedaż. Nie wiadomo, czy między domownikami doszło do konfliktu, ani czy 53‑latek był bezpośrednio zaangażowany w spór.

Policja na chwilę obecną nie potwierdza tych doniesień.

Prokuratura zabezpieczyła mieszkanie, przesłuchuje świadków i analizuje każdy szczegół z feralnego dnia. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok oraz analiza śladów z łazienki.

Co dalej?

Śledczy ustalają, kto był w mieszkaniu w chwili tragedii, jaki był przebieg wydarzeń i czy 53‑latek miał bezpośredni związek ze śmiercią pary.

Policja informuje, że kluczowe będą wyniki sekcji zwłok oraz analiza zabezpieczonych śladów.

- Na tym etapie, ze względu na dobro prowadzonego postępowania, nie udzielamy więcej informacji - podkreśla rzeczniczka koszalińskiej policji.

Kamienica przy ulicy Wyspiańskiego w Koszalinie, gdzie doszło do tragedii. O zbrodni przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 15
QUIZ. Wiesz, ile lat grozi za to przestępstwo? W kilku przypadkach możesz doznać szoku
Pytanie 1 z 20
Jaka kara grozi za dostarczenie alkoholu osobie małoletniej?
Pokój Zbrodni - Bogdan zabił Wojciecha 30 lat temu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA KOSZALIN
ZABÓJSTWO
KOSZALIN