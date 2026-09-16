Ciało mężczyzny w polskich ubraniach przy niemieckiej szosie. Ustalono tożsamość 33-latka

Ciało mężczyzny - bez dokumentów, ale w polskich ubraniach

Do makabrycznego odkrycia doszło 25 sierpnia 2026 roku. Spacerowicze natknęli się na zwłoki w gęstych zaroślach, tuż przy ruchliwej drodze B2 i w pobliżu Thyssenstraße. Mężczyzna nie miał przy sobie żadnych dokumentów, a jego ciało mogło leżeć tam od kilku dni.

Według relacji lokalnych mediów, uwagę śledczych zwróciły charakterystyczne tatuaże na lewym ramieniu oraz koszulka polskiej marki Prosto, co później okazało się kluczowe dla identyfikacji.

Policja zaapelowała o pomoc. Ruszyła lawina zgłoszeń

Ponieważ standardowe metody identyfikacji nie przyniosły efektu, policja ze Schwaben Nord opublikowała zdjęcia tatuaży, elementów ubioru oraz opis sylwetki. W mediach pojawiły się fotografie m.in. górnej części ramienia z dużym tatuażem Pitbull Westcoast, koszulki Prosto i butów Adidas.

Apel przyniósł szybki efekt — do policji wpłynęło kilkanaście zgłoszeń od mieszkańców, którzy rozpoznali elementy ubioru i tatuaże.

To Polak. Śledczy potwierdzają tożsamość 33‑latka

15 września policja oficjalnie potwierdziła: zmarły to 33‑letni Polak. Tożsamość ustalono dzięki informacjom od mieszkańców oraz dalszym działaniom kryminalnym.

Jak podkreślają funkcjonariusze, wykluczono udział osób trzecich, wykluczono wypadek, a także wykluczono nagły problem zdrowotny jako przyczynę śmierci. Policja nie ujawnia jednak personaliów mężczyzny, ani co dokładnie doprowadziło do zgonu.

Co się wydarzyło? Policja milczy, śledztwo trwa

Choć śledczy wykluczyli najpoważniejsze scenariusze, wciąż nie wiadomo:

dlaczego Polak znalazł się w tym miejscu,

jak długo przebywał w zaroślach,

co było bezpośrednią przyczyną jego śmierci.

Według rzecznika policji Michaela Niefeneckera, ciało mogło leżeć tam zaledwie kilka dni, ale dokładne ustalenie czasu zgonu jest trudne.

Policja nadal prosi o informacje

Mimo ustalenia tożsamości śledczy wciąż zbierają dane, które mogą pomóc w odtworzeniu ostatnich godzin życia 33‑latka. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje proszone są o kontakt z policją Schwaben Nord pod numerem 0821/323‑3810.

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