Koniec systemu kaucyjnego?! "Wyzwoliło patologiczne zachowania"

Burmistrz Lizbony chce końca systemu kaucyjnego. Mówi o chaosie i patologii!

System kaucyjny potrafi zirytować - zacinający się, jeden butelkomat na cały wielki market w sobotnie popołudnie, noszenie wielkich worów, stanie w kolejce... Są i tacy, którzy na tym zarabiają, szukając butelek kaucyjnych, gdzie tylko się da i chwalą sobie nowe rozwiązanie. Tego rodzaju spory mają teraz miejsce nie tylko w Polsce. W Portugalii system działa od kwietnia pod nazwą „Volta”. Za każdą plastikową butelkę PET lub puszkę objętą systemem można odzyskać 10 centów. Burmistrz Lizbony Carlos Moedas uważa jednak, że rozwiązanie przyniosło wiele negatywnych nieprzewidzianych skutków.

Moedas, który w przeszłości był unijnym komisarzem ds. badań, nauki i innowacji, wezwał rząd premiera Luisa Montenegro do natychmiastowego wycofania się z systemu.

Grzebią w śmieciach, kradną. System kaucyjny wyzwala patologię?

Według burmistrza w Lizbonie coraz częściej dochodzi do okradania urządzeń służących do zwrotu butelek i puszek. Zwrócił też uwagę na osoby przeszukujące pojemniki na śmieci w poszukiwaniu opakowań, za które mogą otrzymać pieniądze.

Moedas podkreślił, że sam popiera recykling. Twierdzi jednak, że po uruchomieniu systemu kaucyjnego Lizbona, a także inne portugalskie miasta, stały się brudniejsze. Jego zdaniem obecne zasady wymagają więc zmiany.

System ma przeciwników także wśród mieszkańców. Na początku września grupa obywateli rozpoczęła zbieranie podpisów pod petycją do portugalskiego rządu. Jej autorzy również domagają się zakończenia systemu „Volta”.

Do wtorku petycję podpisało blisko 38 tys. osób. Na razie portugalski rząd nie zdecydował jednak o wycofaniu systemu kaucyjnego.

Sonda Oddajesz opakowania po napojach do automatów kaucyjnych? Tak Nie

Petição contra sistema "Volta" acumula mais de 37 mil assinaturas https://t.co/X1jtwtbBmk pic.twitter.com/BlyJ3Mo4QS— Diário de Coimbra (@diariodecoimbra) September 15, 2026

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