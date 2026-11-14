Globalna awaria Microsoftu usunięta. Firma podała jej przyczynę

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
PAP MediaRoom
2026-11-14 8:29

Miliony użytkowników na całym świecie odetchnęły z ulgą. Globalna awaria Microsoftu, która w piątek, 13 listopada, na wiele godzin sparaliżowała dostęp do kluczowych usług takich jak Outlook czy pakiet Office, została ostatecznie usunięta. Technologiczny gigant zaskoczył, ujawniając, że przyczyną problemów nie był cyberatak, lecz banalne przeciążenie serwerów.

Smartfon z logo Microsoft Teams leży na klawiaturze laptopa. O przyczynach awarii usług Microsoft przeczytasz na SE.
Autor: EPA/ PAP

Oto powód piątkowej awarii narzędzi Microsoftu

W piątek po południu czasu polskiego firma Microsoft poinformowała, że usługi jej produktów dedykowane klientom indywidualnym zostały całkowicie przywrócone. Wkrótce później przekazała, że z jej narzędzi mogą znowu korzystać również przedsiębiorstwa.

Oznacza to koniec globalnej awarii, która w piątek, 13 listopada sparaliżowała pracę i codzienne aktywności na komputerze milionów ludzi na całym świecie.

Przy okazji amerykański gigant ujawnił powody tak dokuczliwych utrudnień. W komunikacie wyjaśniono, że wbrew przypuszczeniom awaria, która zakłóciła funkcjonowanie oprogramowania tej firmy, nie była spowodowana ani atakiem cybernetycznym, ani złośliwą ingerencją agentów sztucznej inteligencji (AI).

Powodem awarii, jednej z najdłuższych w historii firmy i drugiej w tym roku, było przeciążenie procesu odpowiedzialnego za ustanawianie bezpiecznych połączeń na serwerach.

Microsoft nie działa, świat sparaliżowany

Globalna awaria usług Microsoftu w czwartek i piątek wiązała się z utratą dostępu do poczty elektronicznej i narzędzi biurowych, takich jak Outlook, Teams czy pakiet Office. Zakłócenia odnotowano m.in. w bankach, instytucjach sądowych i rządowych w 74 krajach. Szacuje się, że potencjalnie mogły dotknąć one nawet ponad 430 milionów użytkowników.

Awaria wywołała dyskusję o bezpieczeństwach systemów teleinformatycznych w wielu krajach, a także o uzależnieniu kluczowych instytucji państwa, czy wielkich graczy biznesu od tylko jednego dostawcy usług technologicznych.

Problemy dotknęły tak newralgiczne instytucje jak banki, instytucje rządowe i sądy w wielu krajach.

Globalna awaria Microsoftu
Galeria zdjęć 12
Centra handlowe w Warszawie zamknięte. Duża awaria
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI