Globalna awaria Microsoftu usunięta. Firma podała jej przyczynę

Oto powód piątkowej awarii narzędzi Microsoftu

W piątek po południu czasu polskiego firma Microsoft poinformowała, że usługi jej produktów dedykowane klientom indywidualnym zostały całkowicie przywrócone. Wkrótce później przekazała, że z jej narzędzi mogą znowu korzystać również przedsiębiorstwa.

Oznacza to koniec globalnej awarii, która w piątek, 13 listopada sparaliżowała pracę i codzienne aktywności na komputerze milionów ludzi na całym świecie.

Przy okazji amerykański gigant ujawnił powody tak dokuczliwych utrudnień. W komunikacie wyjaśniono, że wbrew przypuszczeniom awaria, która zakłóciła funkcjonowanie oprogramowania tej firmy, nie była spowodowana ani atakiem cybernetycznym, ani złośliwą ingerencją agentów sztucznej inteligencji (AI).

Powodem awarii, jednej z najdłuższych w historii firmy i drugiej w tym roku, było przeciążenie procesu odpowiedzialnego za ustanawianie bezpiecznych połączeń na serwerach.

Microsoft nie działa, świat sparaliżowany

Globalna awaria usług Microsoftu w czwartek i piątek wiązała się z utratą dostępu do poczty elektronicznej i narzędzi biurowych, takich jak Outlook, Teams czy pakiet Office. Zakłócenia odnotowano m.in. w bankach, instytucjach sądowych i rządowych w 74 krajach. Szacuje się, że potencjalnie mogły dotknąć one nawet ponad 430 milionów użytkowników.

Awaria wywołała dyskusję o bezpieczeństwach systemów teleinformatycznych w wielu krajach, a także o uzależnieniu kluczowych instytucji państwa, czy wielkich graczy biznesu od tylko jednego dostawcy usług technologicznych.

Problemy dotknęły tak newralgiczne instytucje jak banki, instytucje rządowe i sądy w wielu krajach.

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