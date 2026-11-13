Tankowiec staranował statek wycieczkowy. Na pokładzie było około 100 osób

Dramatyczne zderzenie na rzece

Do wypadku doszło w piątek po południu na rzece Missisipi w Nowym Orleanie, w stanie Luizjana. Jak informuje Associated Press, tankowiec uderzył w znacznie mniejszy statek wycieczkowy.

Według wstępnych ustaleń jednostka wycieczkowa mogła być w chwili zdarzenia zacumowana lub znajdować się na kotwicy. Okoliczności kolizji są obecnie wyjaśniane przez służby.

Około 100 osób na pokładzie

W chwili zderzenia na statku wycieczkowym znajdowało się około 100 osób. Na razie nie przekazano informacji o ofiarach śmiertelnych ani osobach poszkodowanych.

Służby ratunkowe prowadzą działania na miejscu zdarzenia i sprawdzają sytuację wszystkich pasażerów oraz członków załogi. Nie wiadomo jeszcze, jakie są uszkodzenia obu jednostek.

Trwa akcja ratunkowa

Porucznik Stephanie Norwood ze służb medycznych Nowego Orleanu poinformowała, że do akcji skierowano wszystkie odpowiedzialne za ratownictwo agencje.

Ratownicy zabezpieczają miejsce wypadku, a także monitorują stan pasażerów i załogi. Władze apelują o unikanie rejonu zdarzenia do czasu zakończenia działań służb.

Śledczy ustalą przyczyny

Na obecnym etapie nie są znane przyczyny zderzenia. Śledczy będą analizować m.in. warunki nawigacyjne, ruch jednostek na rzece oraz przebieg manewrów wykonywanych przez załogi obu statków.

Missisipi należy do najważniejszych szlaków wodnych w Stanach Zjednoczonych. Każdego dnia poruszają się nią zarówno statki towarowe, jak i jednostki przewożące turystów, dlatego tego typu zdarzenia budzą szczególne zainteresowanie służb i opinii publicznej.