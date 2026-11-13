Rozwścieczone psy zagryzły swoją właścicielkę. Jej córka cudem uszła z życiem

Tragedia w Großensee

Do dramatu doszło 9 listopada w miejscowości Großensee w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn. Jak podała niemiecka stacja NDR, 23-letnia córka wróciła do domu w godzinach przedpołudniowych. Według jej relacji dwa psy początkowo zachowywały się spokojnie i przyjaźnie. Chwilę później niespodziewanie zaatakowały kobietę, zadając jej ciężkie rany kąsane. Mimo obrażeń zdołała wydostać się z budynku i zadzwonić pod numer alarmowy.

Na miejsce przyjechały służby, które opanowały sytuację. Podczas przeszukania domu funkcjonariusze znaleźli na piętrze ciało 55-letniej właścicielki zwierząt. Według policji obrażenia wskazują, że również mogła zostać zaatakowana przez psy.

Jeden z psów był już wcześniej znany urzędnikom

Śledztwo ujawniło niepokojące fakty. Jak poinformowała gmina Trittau, odpowiedzialna za nadzór administracyjny nad zwierzętami, jeden z psów już wcześniej został uznany za niebezpiecznego. Powodem był incydent z listopada 2023 roku, gdy zwierzę miało pogryźć innego psa.

Burmistrz Großensee, Uwe Tillmann-Mumm, powiedział niemieckim mediom, że mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali mu obawy związane z agresywnym zachowaniem obu psów. Zwierzęta były więc znane lokalnej społeczności jeszcze przed tragedią.

„Psy typu bulldog”

Według informacji przekazanych przez gminę Trittau zwierzęta były określane jako „psy typu bulldog”. Władze nie podały bardziej szczegółowej klasyfikacji. Po zdarzeniu oba psy zostały uśpione na miejscu decyzją odpowiednich służb.

Część niemieckich mediów spekuluje, że mogły to być psy rasy lub typu American Bully XL, jednak oficjalnego potwierdzenia tych informacji dotąd nie przedstawiono. Takie przypuszczenia opisał m.in. portal Euronews, powołując się na doniesienia medialne.

Trwa wyjaśnianie okoliczności

Sprawą zajmuje się policja kryminalna. Śledczy liczą, że po poprawie stanu zdrowia ciężko rannej córki uda się uzyskać dodatkowe informacje pozwalające odtworzyć przebieg tragedii. Zabezpieczono również ślady w domu.

Na wniosek prokuratury w Lubece zarządzono sekcję zwłok 55-latki. Jej wyniki mają jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy kobieta rzeczywiście zginęła wskutek ataku własnych zwierząt. Niemieckie media informują, że raport z sekcji ma zostać przedstawiony w najbliższych dniach.

Surowe przepisy nie zapobiegły tragedii

Sprawa wywołała w Niemczech dyskusję o kontroli niebezpiecznych psów. W Szlezwiku-Holsztynie nie obowiązuje już lista ras uznawanych za groźne. O niebezpiecznym statusie psa decyduje jego zachowanie, a nie rasa. Zwierzę, które zostanie uznane za niebezpieczne, musi podlegać dodatkowym ograniczeniom, w tym obowiązkowi prowadzenia na smyczy i noszenia kagańca w przestrzeni publicznej.

Mimo tych regulacji w Großensee doszło do jednej z najbardziej wstrząsających tragedii z udziałem psów w Niemczech w ostatnich latach. 55-letnia kobieta straciła życie, a jej córka walczy o powrót do zdrowia.

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