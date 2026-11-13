Ogień w centrum handlowym. Są ranni i zatruci dymem. Uruchomiono system ostrzegania ludności

Ogień wybuchł w restauracji

Jak informuje portal TAG24, pożar wybuchł około godziny 11:00 w jednej z restauracji znajdujących się na terenie centrum handlowego AEZ w dzielnicy Dachau-Ost. Według wstępnych ustaleń policji przyczyną zdarzenia był pożar tłuszczu w kuchni.

Najciężej ucierpiał 56-letni kucharz pracujący w lokalu. Mężczyzna doznał poważnych poparzeń twarzy i został przetransportowany śmigłowcem ratunkowym do szpitala. Druga osoba zatruła się dymem i wymagała pomocy medycznej. Według późniejszych informacji niemieckich mediów pomocy udzielono jeszcze jednej osobie z objawami lekkiego zatrucia dymem.

Płomienie dotarły na dach

Ogień szybko wydostał się poza restaurację. Jak podają policja i lokalne media, płomienie rozprzestrzeniły się poprzez instalację wentylacyjną aż do konstrukcji dachowej centrum handlowego.

Na miejsce skierowano liczne zastępy straży pożarnej, policji, ratowników medycznych oraz służby techniczne. Centrum handlowe zostało ewakuowane, a teren wokół zabezpieczony.

Akcja gaśnicza trwała wiele godzin

Jak informuje „Merkur”, strażacy jeszcze późnym popołudniem walczyli z ukrytymi zarzewiami ognia w konstrukcji dachu. Sytuację utrudniał tlący się pożar i liczne ogniska żaru pod poszyciem dachowym. Aby dotrzeć do źródła ognia, ratownicy planowali częściowe otwarcie dachu budynku.

Według lokalnej policji centrum handlowe pozostanie zamknięte przynajmniej do czasu zakończenia działań służb. Na noc zaplanowano całodobowy nadzór strażaków nad obiektem.

Ostrzeżenie dla mieszkańców

Skala pożaru była na tyle duża, że uruchomiono system ostrzegania ludności KATWARN. Nad wschodnią częścią Dachau utworzyła się chmura dymu przemieszczająca się w kierunku wschodnim. Służby apelowały do mieszkańców o zamknięcie okien i drzwi, wyłączenie wentylacji oraz unikanie rejonu objętego akcją ratunkową.

Śledczy będą badać przyczyny

Na razie nie oszacowano strat materialnych. Sprawą zajmie się policja kryminalna z Fürstenfeldbruck, której funkcjonariusze mają przeprowadzić oględziny miejsca pożaru. Choć wstępne ustalenia wskazują na pożar tłuszczu w restauracyjnej kuchni, dokładne okoliczności zdarzenia będą jeszcze wyjaśniane.

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