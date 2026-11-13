Dramatyczne zderzenie dwóch pojazdów. Nie żyją 24 osoby, 11 jest rannych!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-11-13 15:58

Mieszkańcami północno-wschodnich Indii wstrząsnęła potworna katastrofa drogowa. W wyniku czołowego zderzenia ciężarówki i mikrobusu śmierć poniosły co najmniej 24 osoby, w tym dzieci. Kolejnych 11 pasażerów odniosło obrażenia. Tamtejsza policja wyjaśnia już dokładne okoliczności tego dramatycznego zdarzenia.

24 osoby zginęły, 11 zostało rannych w zderzeniu czołowym ciężarówki z mikrobusem
Autor: Ap Photo/ Associated Press

Dramat rozegrał się w piątek, 13 listopada, na terenie północno-wschodnich Indii. Agencja Associated Press (AP) przekazała, opierając się na informacjach od tamtejszych władz, że doszło tam do czołowego zderzenia ciężarówki z mikrobusem. Impet, z jakim uderzyły w siebie pojazdy, był potężny.

Bilans tego zdarzenia jest przerażający, ponieważ życie straciły co najmniej 24 osoby, a 11 kolejnych doznało obrażeń. W gronie ofiar śmiertelnych znajdują się dzieci oraz jeden z kierujących. Rozmiar katastrofy poruszył władze. Reprezentujący lokalny rząd Atul Bora zaznaczył, że ten wypadek należy do najbardziej tragicznych w całych dziejach stanu Asam.

Śledczy ustalają okoliczności potwornej katastrofy

W rejonie tragedii działania prowadzą odpowiednie służby, których zadaniem jest rekonstrukcja szczegółowego przebiegu zdarzenia. Funkcjonariusze policji wszczęli już śledztwo mające odpowiedzieć na pytanie, co doprowadziło do czołowego zderzenia obu maszyn.

Agencja AP zwraca uwagę, że Indie znajdują się w światowej czołówce pod względem liczby śmiertelnych wypadków na drogach. Do tak dramatycznych zdarzeń doprowadzają tam przede wszystkim niesprawny stan techniczny wyeksploatowanych pojazdów, fatalna jakość infrastruktury drogowej oraz skrajnie nieodpowiedzialna jazda kierowców.

Szpital Ujastek i wypadek Milenki
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI