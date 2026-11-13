Chciał powtórzyć masakrę w Krakowie?! Niepokojący telefon do fundacji. Policja zatrzymała 57-latka

Maciej Gos
Maciej Gos
2026-11-13 14:59

Zaledwie dwa dni po krwawej masakrze w Krakowie, w poniedziałek (9 listopada), w jednej z warszawskich fundacji rozległ się telefon. To, co usłyszała pracownica, mogło zmrozić krew w żyłach! 57-letni mężczyzna nawiązał do tragicznych wydarzeń i zasugerował, że rozważa podobny atak. Sprawą natychmiast zajęła się policja.

Zatrzymany mężczyzna z zasłoniętą twarzą siedzi w radiowozie. O groźbach ataku przeczytasz na SE.
Autor: KRP II/ Materiały prasowe

Niepokojący telefon dwa dni po masakrze w Krakowie

Polska wciąż żyła dramatycznymi wydarzeniami w Krakowie, gdzie uzbrojony napastnik urządził krwawą masakrę. Tymczasem w Warszawie doszło do kolejnego niepokojącego zdarzenia. W poniedziałek (9 listopada) do fundacji związanej z ubezpieczeniami mającej siedzibę na Mokotowie zadzwonił 57-letni mężczyzna.

W trakcie rozmowy mężczyzna niespodziewanie nawiązał do tragedii w Krakowie. Jego słowa zabrzmiały na tyle groźnie, że pracownicy postanowili zaalarmować służby.

– Z jego słów wynikało, że rozważa możliwość podobnego działania – relacjonuje asp. szt. Marta Haberska z mokotowskiej policji.

Nie było wiadomo, czy mężczyzna rzeczywiście zamierza zrealizować swoje sugestie. Policjanci nie mogli jednak zlekceważyć takiego sygnału, szczególnie w obliczu niedawnej tragedii.

Kryminalni ruszyli tropem tajemniczego rozmówcy

Funkcjonariusze przesłuchali świadków i zabezpieczyli nagranie niepokojącej rozmowy. Dzięki temu mogli dokładnie przeanalizować, co powiedział 57-latek. Do akcji wkroczyli kryminalni z Mokotowa, którzy rozpoczęli poszukiwania mężczyzny.

Policjantom udało się ustalić jego tożsamość i miejsce pobytu. Trop zaprowadził ich do jednej z miejscowości pod Warszawą. Funkcjonariusze odnaleźli mężczyznę w pobliżu jego miejsca zamieszkania i zatrzymali go.

Tłumaczył się trudną sytuacją życiową. Grozi mu 8 lat więzienia

Po zatrzymaniu 57-latek próbował wyjaśnić swoje zachowanie. Tłumaczył policjantom, że znalazł się w trudnej sytuacji życiowej. Zapewniał również, że nie miał zamiaru nikogo skrzywdzić.

Jego wyjaśnienia nie zakończyły jednak sprawy. Mężczyzna usłyszał zarzut wywołania fałszywego alarmu. Prokurator zdecydował o objęciu go policyjnym dozorem. Teraz 57-latkowi grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.

Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów.

Policja przypomina, że nawet słowa wypowiedziane bez zamiaru ich realizacji mogą doprowadzić do poważnych konsekwencji. Po tragedii w Krakowie każda informacja o możliwości podobnego ataku musi zostać dokładnie sprawdzona.

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