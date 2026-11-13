Policyjny pościg pod Warszawą. Biała Toyota okazała się przestępczą Puszką Pandory

Biała Toyota uciekała przed policją

Patrolujący Otwock funkcjonariusze policji na ulicy Kraszewskiego zwrócili uwagę na białą Toyotę, którą podróżowało dwóch mężczyzn. Gdy kierowca Toyoty skrzyżował wzrok z umundurowanymi policjantami, gwałtownie przyspieszył. Funkcjonariusze podjęli decyzję o zatrzymaniu pojazdu do kontroli drogowej i ruszyli za nim, włączając sygnały świetlne i dźwiękowe.

W pierwszej chwili kierowca zwolnił, stwarzając pozory, że podporządkuje się poleceniem mundurowych. Jednak w momencie, gdy policjanci zatrzymali swój radiowóz, by przystąpić do czynności, Toyota nagle ruszyła z piskiem opon, rozpoczynając desperacką ucieczkę.

Policjanci natychmiast ruszyli w pościg. Sytuacja stała się niezwykle niebezpieczna, gdy uciekający kierowca celowo skręcił w stronę radiowozu i uderzył w niego, próbując zmusić policjantów do odstąpienia od pościgu. Po uderzeniu w policyjny pojazd kierujący Toyotą stracił panowanie nad autem, wpadł w poślizg i z impetem uderzył w betonowe ogrodzenie.

Policjanci obezwładnili i zatrzymali obu mężczyzn. Za kierownicą siedział 29-letni mężczyzna, natomiast pasażerem był 26-latek.

Lista przestępstw nie miała końca

Gdy policjanci sprawdzili w swoich systemach tożsamość kierowcy Toyoty szybko okazało się, dlaczego tak desperacko próbował on zgubić policjantów:

29-latek był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości i ma do odbycia karę jednego roku pozbawienia wolności,

wstępne testy wykazały, że prowadził pojazd pod wpływem kokainy,

zamontowane na Toyocie tablice rejestracyjne nie należały do tego pojazdu – właściwe tablice policjanci odnaleźli wewnątrz samochodu,

wewnątrz pojazdu policjanci ujawnili m.in. markowe perfumy pochodzące z kradzieży, a także pudełka tłumiące sygnał GPS,

w samochodzie były również: kij bejsbolowy, maczeta, mefedron oraz blisko 37 gramów innej nieznanej substancji, która została przekazana do dalszych badań laboratoryjnych.

29-letni kierowca usłyszał aż 7 zarzutów w tym m.in. posługiwania się tablicami rejestracyjnymi nieprzypisanymi do tego samochodu, kierowania pojazdem pod wpływem środków odurzających (kokainy), niezatrzymania się do kontroli i spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, a także wymuszenia zaniechania prawnie wykonywanych czynności służbowych przez policjantów poprzez umyślne doprowadzenie do zderzenia samochodów, posiadania nielegalnych substancji.

26-letni pasażer będzie odpowiadał w warunkach recydywy za kradzież zabezpieczonych perfum.

29-latek decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, jego kompan został objęty dozorem policji.

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