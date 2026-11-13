Przedwojenna Warszawa, miasto wielkich kontrastów i ambicji, dumnie prezentowała swoje "niebotyki", które stały się symbolem ówczesnej nowoczesności.

Kamienica przy Nowolipkach 23 była wyrazem wczesnego modernizmu i luksusu, wyróżniając się skalą i standardem na tle tętniącej życiem stolicy.

Odkryj, jak ten imponujący gmach wpłynął na życie kulturalne i społeczne dzielnicy, która nadawała Warszawie miano "Paryża Północy".

Przedwojenna Warszawa była miastem ogromnych kontrastów, ale też wielkich ambicji architektonicznych. W latach 30. ubiegłego wieku jednym z najbardziej wyrazistych symboli tej nowoczesności była kamienica przy ulicy Nowolipki 23. Ten potężny gmach, przez ówczesnych mieszkańców nazywany dumnie „niebotykiem”, stanowił przykład wczesnego modernizmu, który na stałe wpisał się w krajobraz tętniącej życiem dzielnicy.

Budynek ten nie był jedynie zwykłym domem mieszkalnym. Była to elegancka kamienica czynszowa, która swoją skalą i standardem wykraczała poza ówczesne normy. W tamtym czasie Nowolipki stanowiły serce żydowskiej Warszawy, a samą stolicę Polski wymieniano jednym tchem obok Nowego Jorku jako najważniejsze centrum kultury jidysz na świecie. To właśnie tutaj, w cieniu wysokich murów kamienic, rozwijało się życie literackie, społeczne i handlowe, które nadawało miastu miano „Paryża Północy”.

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Historia niebotyka przy Nowolipkach

Początki tej wyjątkowej budowli sięgają około 1911 roku. To właśnie wtedy, na zlecenie Karola Pliza, rozpoczęto prace nad konstrukcją, która miała stać się architektoniczną perłą okolicy. Losy budynku szybko jednak splotły się z historią rodziny Himelfarbów. Jeszcze przed wybuchem I wojny światowej nieruchomość zakupiła Fajga Himelfarb. Dla jej rodziny był to doskonały interes – dochody z czynszów pozwalały na dostatnie życie aż do wybuchu kolejnego wielkiego konfliktu w 1939 roku.

Kamienica przy Nowolipkach 23 wyróżniała się na tle sąsiedniej zabudowy nie tylko wysokością, ale i kunsztem wykonania. Jej fasada stanowiła przemyślane połączenie form zmodernizowanego baroku oraz klasycyzmu, co nadawało jej monumentalny, a zarazem elegancki charakter. O wysokim standardzie obiektu świadczyły nowoczesne udogodnienia, takie jak windy zainstalowane na klatkach schodowych, co w tamtych czasach było synonimem luksusu dostępnego dla nielicznych.

Życie codzienne w tym miejscu było niezwykle intensywne. Parter budynku zajmowały liczne sklepy, które przyciągały przechodniów bogatą ofertą. Ulica Nowolipki, uwieczniona później w słynnej powieści Poli Gojawiczyńskiej „Dziewczęta z Nowolipek”, była miejscem, gdzie wielkomiejski szyk mieszał się z codziennym trudem mieszkańców. W sąsiedztwie kamienicy pod numerem 23 niemal na każdym kroku można było trafić na żydowskie księgarnie, czytelnie, redakcje gazet czy ważne instytucje kulturalne.

Historyczny napis odzyskał dawny blask

Tragiczny koniec i powojenna rzeczywistość

Kres istnienia tego wspaniałego budynku przynieśli niemieccy okupanci. Podczas II wojny światowej kamienica znalazła się w obrębie warszawskiego getta. Historia „niebotyka” zakończyła się dramatycznie wiosną 1943 roku. Podczas tłumienia powstania w getcie budynek został podpalony przez Niemców i obrócony w ruinę, podobnie jak niemal cała otaczająca go dzielnica. Po dawnej świetności i eleganckich wnętrzach pozostały jedynie zgliszcza.

Po zakończeniu wojny krajobraz tej części Warszawy zmienił się nie do poznania. Na gruzach dawnej dzielnicy żydowskiej wzniesiono monumentalne osiedle Muranów, którego koncepcję przygotował Bohdan Lachert. Architektura socrealistyczna, która zastąpiła przedwojenne kamienice, miała zupełnie inny charakter i założenia ideowe. W miejscu, gdzie niegdyś wznosił się luksusowy „niebotyk” Fajgi Himelfarb, powstał jeden z wielu typowych dla tamtego okresu bloków mieszkalnych.

Choć kamienica przy Nowolipkach 23 przestała istnieć ponad osiem dekad temu, jej historia pozostaje ważnym elementem pamięci o dawnej Warszawie. Archiwalne fotografie z lat 30., takie jak te zachowane w zbiorach Archiwum Państwowego w Warszawie, pozwalają nam dziś zrozumieć, jak wielką stratę poniosła miejska architektura i kultura w wyniku wojennej pożogi. To, co niegdyś było symbolem nowoczesności i wielkomiejskiego życia, dziś jest jedynie wspomnieniem ukrytym pod fundamentami powojennego Muranowa.