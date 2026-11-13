Groźny incydent nad Okęciem. Kapitan nagle to ogłosił podczas lotu: „Przerwaliśmy procedurę”

Podejście do lądowania w feralny piątek (13 listopada) dla pasażerów rejsu z Pragi do Warszawy zamieniło się w scenę z filmu akcji. Samolot znajdował się już na niskiej wysokości. Nagle pilot gwałtownie zwiększył moc i poderwał maszynę z powrotem w górę.

Chwilę później na pokładzie rozbrzmiał głos kapitana. − Przerwaliśmy procedurę lądowania z powodu drona latającego nad lotniskiem − usłyszeli zaskoczeni pasażerowie. Samolot przez kolejne kilkanaście minut krążył nad stolicą, po czym załoga podjęła drugą, tym razem udaną, próbę posadzenia maszyny na ziemi.

Surowe konsekwencje

Incydent, który mógł wyglądać na niegroźną niedogodność, w rzeczywistości stanowił śmiertelne zagrożenie. Zderzenie nawet niewielkiego drona z samolotem pasażerskim może mieć katastrofalne skutki.

Właśnie dlatego prawo jest w tej kwestii bezwzględne. Obszar wokół lotniska to ściśle kontrolowana strefa, w której loty bezzałogowcami bez zgody Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej są kategorycznie zabronione.

Operatorowi, który naruszył te przepisy, grożą poważne konsekwencje. Samo spowodowanie zagrożenia w ruchu powietrznym jest przestępstwem, za które można trafić do więzienia nawet na 5 lat. Niezależnie od tego, na sprawcę może zostać nałożona grzywna sięgająca kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Skontaktowaliśmy się z biurem prasowym PLL LOT w celu uzyskania komentarza, jednak wciąż czekamy na odpowiedź.

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