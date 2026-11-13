Groźny incydent na warszawskiej Pradze-Północ. Na przechodnia spadł karabinek pneumatyczny

Przechodzień na Pradze-Północ ranny po uderzeniu karabinkiem pneumatycznym

Do tego niebezpiecznego incydentu doszło na terenie warszawskiej Pragi-Północ. Służby wezwał poszkodowany mężczyzna, na którego z dużej wysokości runął karabinek pneumatyczny. W wyniku uderzenia przechodzień doznał urazu nogi wymagającego pilnej interwencji medycznej i opatrzenia przez lekarzy.

Przybyli na miejsce funkcjonariusze ustalili, że do zrzuconej broni podpięta była butla ze sprężonym powietrzem, co spotęgowało siłę samego uderzenia. Poszkodowany mężczyzna od razu pokazał mundurowym okno na siódmym piętrze pobliskiego budynku, skąd ktoś wcześniej wyrzucił ten ciężki przedmiot.

Ratownicy zabrali rannego karetką do szpitala, natomiast stróże prawa poszli prosto do wskazanego lokalu. Zastali tam szeroko otwarte drzwi wejściowe, ale wewnątrz nikogo nie było. Podczas przeszukania policjanci odkryli na parapecie opakowanie ze śrutem oraz identyczną butlę na sprężone powietrze jak ta, którą znaleziono na dole przy chodniku.

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Pijany 30-latek wyrzucił broń przez okno i uciekł samochodem

Gdy mundurowi prowadzili swoje działania w lokalu, na miejsce wrócił nietrzeźwy 30-letni mieszkaniec. Mężczyzna od razu potwierdził, że wyrzucił karabinek przez okno ze swojego mieszkania, po czym został zatrzymany przez policję w celu dokładnego wyjaśnienia sprawy.

Badanie alkomatem przeprowadzone po przewiezieniu podejrzanego na komendę potwierdziło w jego organizmie ponad pół promila alkoholu. Śledczy ustalili również, że bezpośrednio po wyrzuceniu broni mężczyzna wsiadł do swojego BMW i spowodował kolizję przy ulicy Radzymińskiej, a następnie na Pradze-Północ staranował bramę wjazdową do podziemnego garażu przy ulicy Ząbkowskiej.

Zatrzymany 30-latek usłyszał już zarzuty dotyczące uszkodzenia ciała 49-letniego przechodnia, narażenia go na bezpośrednie niebezpieczeństwo oraz prowadzenia auta po pijanemu. Za popełnione przestępstwa grozi mu teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności, a dodatkowo mężczyzna poniesie konsekwencje za spowodowanie kolizji drogowej.