Tajemnice policyjnego śledztwa na sprzedaż za 2000 zł?! Były wiceszef wydziału oskarżony

Za 2000 zł można było poznać policyjne tajemnice?!

Sprawa, o której „Super Express” informował już w marcu, ma swój dalszy ciąg. Jarosław G., były zastępca naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, stanie przed sądem. Według prokuratury funkcjonariusz miał wykorzystywać swoje stanowisko, by za pieniądze ujawniać informacje, które powinny pozostawać tajemnicą. A cena za naruszenie prawa? Zaledwie 2000 zł! Śledczy zarzucają mu dwukrotne przyjęcie takiej kwoty.

Jak dowiedział się „Super Express”, za suchymi zapisami aktu oskarżenia kryją się historie dwóch mężczyzn, którym bardzo zależało na informacjach z policyjnych postępowań.

Pierwszy z nich, Dominik J., miał zapłacić funkcjonariuszowi, by dowiedzieć się, co dzieje się w prowadzonym przeciwko niemu postępowaniu przygotowawczym. Sprawa dotyczyła pobicia. Mężczyzna chciał mieć wgląd w ustalenia śledczych dotyczące jego własnego przypadku. Według naszych informacji policjant miał przyjmować pieniądze za przekazywanie mu tych informacji.

Chciał wiedzieć, czy może bez obaw chodzić po ulicy

Jeszcze bardziej zastanawiający jest przypadek drugiego z oskarżonych. Jak ustalił „Super Express”, Erwin K. miał już kryminalną przeszłość. Mężczyzna chciał wiedzieć, czy policja go poszukuje.

Według naszych informacji Jarosław G. miał sprawdzać to dla niego. Dzięki temu Erwin K. mógł dowiedzieć się, czy jest poszukiwany i czy może swobodnie poruszać się po mieście bez obawy, że zostanie zatrzymany. Jak dowiedział się „Super Express”, właśnie za przekazywanie informacji Erwinowi K. policjant miał dwukrotnie przyjąć po 2000 zł!

Cały proceder miał ułatwiać Marek W. To on, według ustaleń „Super Expressu”, pełnił rolę pośrednika i przekazywał pieniądze między zainteresowanymi mężczyznami a policjantem.

Żaden z trzech pozostałych oskarżonych nie był funkcjonariuszem policji.

Dziewięć zarzutów dla byłego wiceszefa wydziału

Śledczy ustalili, że do zarzucanych Jarosławowi G. przestępstw miało dochodzić od 21 czerwca 2023 roku do 12 sierpnia 2025 roku. Były policjant usłyszał aż dziewięć zarzutów, w tym dwa dotyczące przyjęcia łapówek po 2000 zł każda.

To jednak nie wszystko. Prokuratura zarzuca mu również przekraczanie uprawnień i ujawnianie osobom nieuprawnionym informacji uzyskanych podczas służby. Chodziło także o tajemnice dotyczące działań, które policjanci dopiero planowali przeprowadzić!

– W tym w zakresie dotychczas przeprowadzonych czynności i kierunku planowanych działań w ramach postępowania przygotowawczego – informuje w oficjalnym komunikacie prokurator Marzena Kiełek-Łopińska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Oznacza to, że według śledczych z komendy mogły wydostawać się informacje nie tylko o już wykonanych czynnościach, ale również o dalszych zamierzeniach prowadzących postępowanie.

Były policjant od miesięcy za kratami

Jarosław G. został zatrzymany 10 marca przez funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych Policji. Trafił do tymczasowego aresztu, w którym pozostaje do dziś. Nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.

9 listopada prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia akt oskarżenia przeciwko czterem mężczyznom. Oprócz byłego policjanta przed sądem odpowiedzą Marek W., Dominik J. i Erwin K. Wobec tej trójki zastosowano dozór policji oraz zakazy kontaktowania się i zbliżania do współoskarżonych.

Za przyjmowanie łapówek w zamian za naruszenie prawa oraz przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej grozi od roku do 10 lat więzienia. Czy były wiceszef wydziału dla pieniędzy przekreślił swoją policyjną karierę? O tym, czy rzeczywiście dopuścił się zarzucanych mu przestępstw, rozstrzygnie sąd.