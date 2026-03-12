Afera korupcyjna w stołecznej policji. Wiceszef wydziału za kratami… a to nie koniec!?

Do zatrzymania policjanta z komendy w warszawskim Śródmieściu doszło we wtorek (11 marca). Jako pierwsze o sprawie poinformowało radio RMF FM. Funkcjonariusza zatrzymali policjanci z Biura Spraw Wewnętrznych Policji, które zajmuje się zwalczaniem przestępstw popełnianych przez funkcjonariuszy.

Policjant z zarzutami korupcyjnymi i ujawnienia informacji

Jarosław G. służył w Wydziale do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Rejonowej Policji Warszawa I i pełnił funkcję zastępcy naczelnika. Według śledczych miał przyjąć łapówkę w związku z pełnieniem funkcji publicznej. Usłyszał także zarzut ujawnienia informacji ze śledztwa prowadzonego w jego jednostce pod nadzorem prokuratury.

Policjant nie jest jedyną osobą podejrzaną w tym śledztwie. Łącznie zarzuty usłyszały cztery osoby. Wobec dwóch z zatrzymanych zastosowano dozór policyjny oraz poręczenia majątkowe.

Cztery osoby z zarzutami w sprawie policjanta

− Mogę potwierdzić, że w tej sprawie zarzuty łącznie usłyszały cztery osoby, z czego jeden funkcjonariusz policji. Funkcjonariusz policji usłyszał zarzuty związane z przestępstwem o charakterze korupcyjnym i zarzut dotyczący ujawniania materiału toczących się postępowań. To jest świeża sprawa kilkumiesięczna, powiedziałbym tak − przekazał Remigiusz Hynke z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Sprawa jest poważna. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ zdecydował o zastosowaniu wobec Jarosława G. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Stołeczna policja potwierdza zatrzymanie i zawieszenie funkcjonariusza

Stołeczna policja potwierdziła zatrzymanie w oficjalnym komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

− Funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Policji KGP zatrzymali policjanta Komendy Rejonowej Policji Warszawa I w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. W tej sprawie prowadzone jest śledztwo prokuratury. Na podstawie zebranego materiału dowodowego, sąd podjął decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu. W związku z zaistniałą sytuacją Komendant Rejonowy Policji Warszawa I podjął decyzję o zawieszeniu funkcjonariusza w obowiązkach służbowych − czytamy na profilu policji.

Śledztwo w sprawie jest w toku, a prokuratura nie ujawnia na razie szczegółów dotyczących okoliczności przestępstw ani roli pozostałych podejrzanych. Wiadomo jedynie, że sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy analizują zgromadzony materiał dowodowy.

Źródło: Eska, Super Express, RMF FM