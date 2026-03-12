Najlepsze miasta do życia w Polsce. Warszawa daleko w tyle za Rzeszowem i Poznaniem

Nowy ranking najlepszych miast do życia w Polsce według portalu Business Insider

Dziennikarze serwisu "Business Insider Polska" przygotowali zaktualizowane zestawienie oceniające jakość życia w polskich miastach. Twórcy tego raportu szczegółowo wyjaśniają przyjętą metodologię oraz zakres analizowanych informacji w swoim najnowszym zestawieniu.

„Zebraliśmy kluczowe liczby z 16 miast (po jednym z każdego województwa), opisujące stan na koniec 2025 r. i początek 2026 r. Wzięliśmy pod lupę liczby dotyczące bezrobocia, wynagrodzeń i cen mieszkań z drugiej ręki. Dodatkowo porównaliśmy istotne dla ogólnego zadowolenia z życia aspekty, takie jak: dostęp do lekarzy, przestępczość i jakość powietrza”

Poprzednie zestawienie, odzwierciedlające sytuację w połowie 2025 roku, wygrały Katowice, wyprzedzając Poznań, Rzeszów oraz Gdańsk. Z kolei w najświeższej edycji najwyższy stopień podium podzieliły między sobą solidarnie Rzeszów i Poznań, a tuż za nimi uplasowały się Katowice wraz z Lublinem. W ubiegłych latach Warszawa zazwyczaj była gdzieś na końcu pierwszej dziesiątki zestawienia, więc tym razem wypadła nieco korzystniej, chociaż do strefy medalowej wciąż brakuje jej całkiem sporo.

Warszawa na piątym miejscu rankingu miast do życia. Znamy szczegóły zestawienia

Stolicy nie udało się wywalczyć pozycji lidera w żadnym z pojedynczych kryteriów branych pod uwagę podczas punktacji. Zajęła za to mocne drugie miejsce w dwóch ważnych kategoriach, obejmujących stopę bezrobocia oraz średnią wysokość zarobków. Niestety, w pozostałych ocenianych sferach miasto radzi sobie znacznie słabiej.

Dostępność lokali mieszkalnych – pozycja 16. (absolutny koniec stawki)

Możliwość skorzystania z państwowej opieki medycznej (NFZ) – pozycja 9.

Poziom bezpieczeństwa i przestępczość – pozycja 12.

Stan i zanieczyszczenie powietrza – pozycja 6.

Redakcja portalu "Business Insider" wyraźnie zaznacza, że stolica wykazała ogromną poprawę w kwestii redukcji smogu, co zasługuje na słowa uznania.

Oficjalne statystyki podstawą rankingu. Skąd pochodzą wskaźniki dla Warszawy i innych miast?

Osoby odpowiedzialne za opracowanie całej klasyfikacji zdecydowanie zaznaczają, że bazowali wyłącznie na sprawdzonych i w pełni oficjalnych wskaźnikach. Jak informują sami dziennikarze, zebrane przez nich liczby mają swoje żelazne poparcie w konkretnych raportach państwowych i publicznych instytucji.

„Są regularnie publikowane przez zaufane instytucje i dostęp do nich jest powszechny. Mowa o liczbach pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego (bezrobocie, przeciętne wynagrodzenie, przestępczość, liczba mieszkańców), NFZ (kolejki do lekarzy, które podsumowuje portal swiatprzychodni.pl), Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (jakość powietrza) i portalu Morizon (ceny mieszkań)”

Zarobki, mieszkania i bezpieczeństwo w Warszawie według twardych danych liczbowych

Serwis "Business Insider" powołuje się na wskaźniki Głównego Urzędu Statystycznego, z których wynika, że ostatniego dnia grudnia 2025 roku stopa bezrobocia w stolicy osiągnęła zaledwie 1,5 procent. Jednocześnie przeciętna pensja brutto w sektorze przedsiębiorstw, czyli podmiotach zatrudniających minimum dziewięciu pracowników, oscylowała w granicach 11 497 złotych w badanym okresie.

Analiza rynku nieruchomości na podstawie danych serwisu Morizon.pl wskazała, że za jeden metr kwadratowy lokalu z rynku wtórnego należało zapłacić średnio 17 456 złotych. Damian Słomski, redaktor portalu "Business Insider", wprost podsumowuje te matematyczne wyliczenia dotyczące siły nabywczej.

„Tym samym okazuje się, że przeciętny mieszkaniec Warszawy w grudniu 2025 r. był w stanie za równowartość średniej pensji kupić ok. 0,66 m kw”

Przekazane informacje pokazują ponadto, że w okresie od początku stycznia do końca grudnia 2025 roku średnie stężenie rakotwórczych metali ciężkich ukrytych w pyle zawieszonym PM10 (bazując na odczytach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska) ukształtowało się na poziomie 20,98 mikrograma na metr sześcienny. Światowa Organizacja Zdrowia dopuszcza średnie stężenie dobowe rzędu 50 mikrogramów, więc jakość warszawskiego powietrza prezentowała się naprawdę zadowalająco.

Dziennikarze budujący ranking wzięli również pod lupę harmonogramy dziesięciu najpopularniejszych poradni specjalistycznych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Baza portalu Swiatprzychodni.pl uświadamia pacjentom, że w lutym 2026 roku przeciętny warszawiak musiał czekać na wizytę u lekarza aż 173 dni!

Na sam koniec zweryfikowano zagadnienia związane z prawem i porządkiem publicznym w aglomeracji. Statystyki Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że między 1 stycznia a 30 września 2025 roku na terenie stołecznej aglomeracji zgłoszono równe 37 927 naruszeń prawa. Zestawiając te doniesienia z gęstością zaludnienia, daje to wynik 20,3 przestępstwa w przeliczeniu na każdy tysiąc lokalnych rezydentów we wspomnianym przedziale czasowym.

