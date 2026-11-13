Zarobki kobiet w Polsce. Pracownice ujawniły dokładne kwoty na swoich kontach

Zarobki urzędniczki w Warszawie. Agnieszka stawia na stabilne zatrudnienie

Wśród rozmówczyń Onetu, które zdecydowały się ujawnić swoje dochody, znalazła się Agnieszka. Kobieta od dziewięciu lat jest zatrudniona w warszawskim urzędzie miasta i choć otwarcie przyznaje, że nie zarabia kroci, to bardzo chwali sobie przewidywalność oraz oferowane warunki pracy.

Co miesiąc na jej konto wpływa pensja w wysokości 5200 zł na rękę, a największą wartością jest dla niej pewne zatrudnienie oraz szansa na łączenie etatu z życiem rodzinnym. Po godzinach kobieta reperuje budżet pracą przy obsłudze imprez cateringowych, co w jeden weekend przynosi jej nawet 500 zł dodatkowego dochodu.

Ile zarabia nauczycielka w Warszawie? Pensja Oli i drogie korepetycje

O szczegółach swojego budżetu opowiedziała także Ola, która uczy matematyki w jednym ze stołecznych liceów. Posiada ona stopień nauczyciela dyplomowanego oraz 14 lat doświadczenia w zawodzie, co przekłada się na miesięczne zarobki rzędu około 5800 zł netto. Swoją pensję zasila ponadto prowadzeniem prywatnych lekcji matematyki, za które liczy sobie 200 zł za godzinę zegarową.

Zarobki w przedszkolu pod Warszawą. Ewelina dostaje prawie 6 tys. zł netto

Z kolei Ewelina jest zatrudniona w podwarszawskim przedszkolu i w wywiadzie dla Onetu przyznała, że co miesiąc otrzymuje na rękę niemal 6 tys. zł. Kwota ta uwzględnia rozmaite dodatki, w tym wiejski, motywacyjny oraz ten przysługujący za wychowawstwo. Pracownica nie kryje satysfakcji ze swoich warunków finansowych, które pozwalają jej na regularne gromadzenie oszczędności.

Ile zarabia fizjoterapeutka na B2B? Natalia wyciąga nawet 11 tys. zł

Na znacznie wyższe wpływy może liczyć Natalia, która wykonuje zawód fizjoterapeutki w prywatnej przychodni, a jej pensja jest ściśle powiązana z liczbą obsłużonych pacjentów. W najbardziej dochodowych miesiącach kobieta wystawia faktury na 11 tys. zł brutto, ale miewa też słabsze okresy z zarobkami na poziomie około 7 tys. zł brutto. Rozlicza się w oparciu o kontrakt B2B, co pozbawia ją gwarancji stałej pensji. Ewentualna choroba oznacza dla niej brak wypłaty, a każda odwołana wizyta to realna strata finansowa.

Przytoczone przykłady wyraźnie dowodzą, że o ostatecznej kwocie na koncie decyduje nie tylko sama profesja, lecz także lokalizacja, doświadczenie oraz forma zatrudnienia. Podczas gdy część Polek wybiera bezpieczny etat i stałe godziny pracy, inne decydują się na większą elastyczność lub szukają dodatkowych zleceń po godzinach.

Zarobki kobiet i mężczyzn w Polsce. Dane GUS o medianie wynagrodzeń

Jak wyglądają dysproporcje płacowe między płciami w naszym kraju? Z danych Głównego Urzędu Statystycznego z kwietnia 2026 roku wynika, że mediana zarobków brutto kobiet wynosiła 7545,48 zł, podczas gdy w przypadku mężczyzn osiągnęła poziom 7877,52 zł.