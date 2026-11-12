Wysoka emerytura to nie mit. Przedstawiciele tych zawodów dostają fortunę

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-11-12 21:30

Wielu Polaków marzy o wysokiej emeryturze na jesień życia. Rzeczywistość bywa jednak skrajna, bo niektórzy seniorzy dostają z ZUS tylko kilkaset lub niewiele ponad tysiąc złotych, a do innych co miesiąc trafiają kwoty rzędu kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jak się okazuje, rekordowe wypłaty pobierają osoby, które wykonywały kilka konkretnych zawodów.

Co wpływa na wyliczenie i wysokość emerytury z ZUS?

O kwocie przyszłego świadczenia wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych decyduje głównie kapitał zebrany na indywidualnym koncie osoby ubezpieczonej. Urzędnicy uwzględniają przy tym zwaloryzowane składki emerytalne, zgromadzony kapitał początkowy, a także fundusze odłożone na subkoncie.

W praktyce oznacza to, że im wyższe wynagrodzenie i dłuższy okres odprowadzania składek, tym większy może być kapitał na przyszłość. Znaczenie ma również wiek przejścia na emeryturę. Osoba, która zdecyduje się pracować dłużej, może zgromadzić więcej składek, a jednocześnie będzie pobierać świadczenie przez krótszy przewidywany okres..

Jakie zawody gwarantują wysoką emeryturę? Lista profesji

Zestawienia najwyższych przelewów z ZUS dowodzą, że na szczycie listy świadczeniobiorców znajdują się specjaliści techniczni, lekarze, pracownicy naukowi i dyrektorzy firm. Źródłem tych ogromnych wypłat są często nie tylko wysokie pensje, ale przede wszystkim ponadprzeciętnie długi okres aktywności zawodowej. W poniższej galerii prezentujemy pięć profesji, które zapewniają bardzo wysokie emerytury.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Te zawody wiążą się z wysokimi emeryturami

Dłonie starszej osoby spoczywające na lasce. O rekordowo wysokich emeryturach w Polsce przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 6

Ile wynosi najwyższa emerytura w Polsce w 2026 roku?

W 2026 roku rekordowe świadczenie emerytalne w naszym kraju sięga 54 072,15 zł brutto w skali miesiąca. Informacje te pochodzą z oficjalnych statystyk ZUS wydanych 14 września 2026 roku, które podsumowują wypłaty zrealizowane w czerwcu. Najwyższą kwotę w Polsce pobiera senior mieszkający w województwie śląskim.

Oto zestawienie trzech najwyższych emerytur w Polsce w 2026 roku.

1. Mieszkaniec województwa śląskiego otrzymuje świadczenie w wysokości 54 072,15 zł brutto.

2. Kolejny senior z województwa śląskiego pobiera z ZUS około 53 500 zł brutto.

3. Trzecie miejsce zajmuje emeryt z województwa mazowieckiego z kwotą 45 326,42 zł brutto.

 
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