Ta wyspa bije rekordy popularności wśród Polaków. Zaskakuje biało-czerwonym symbolem

Malta przyciąga setki tysięcy Polaków

Najnowsze wyliczenia jednoznacznie dowodzą, że Polacy coraz chętniej wybierają się na Maltę, a ten niewielki wyspiarski kraj wyraźnie zyskuje na popularności. W okresie od stycznia do września 2026 roku na archipelag dotarło aż 416,8 tys. polskich podróżnych, co stanowi rezultat wyższy niż ten zanotowany przez cały poprzedni rok.

Polscy turyści na Malcie biją rekordy przyjazdów

Gwałtowny wzrost zainteresowania tym kierunkiem wśród naszych rodaków znajduje potwierdzenie w aktualnych raportach maltańskiego urzędu statystycznego NSO. Przez pierwsze dziewięć miesięcy 2026 roku wyspę odwiedziło 416,8 tys. Polaków, podczas gdy w takim samym przedziale czasowym w 2025 roku odnotowano tam przyjazd 280,1 tys. osób z naszego kraju.

Takie statystyki przekładają się na wzrost o 136,7 tys. podróżnych, co stanowi skok aż o 48,8 proc. Zwraca uwagę fakt, że już po trzech kwartałach obecnego roku udało się przebić wynik z całego 2025 roku, kiedy to na maltański archipelag zawitało łącznie około 386 tys. wczasowiczów z Polski.

Polska jest obecnie trzecim najważniejszym zagranicznym rynkiem turystycznym dla Malty. Więcej gości przyjeżdża tam jedynie z Wielkiej Brytanii i Włoch. Brytyjczyków było 749,6 tys., natomiast Włochów 513 tys. Polscy turyści odpowiadali za 11,6 proc. wszystkich zagranicznych przyjazdów na archipelag.

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Malta [ZDJĘCIA]

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Atrakcje Malty. Co warto zobaczyć na wyspie?

Głównymi atutami przyciągającymi podróżnych na Maltę są przede wszystkim bogata historia, słoneczna aura oraz urokliwe zatoki z turkusową wodą. Mimo skromnych rozmiarów terytorialnych, wyspa gwarantuje mnóstwo rozrywek zarówno fanom plażowania, jak i osobom nastawionym na intensywne zwiedzanie. Jakie elementy najmocniej kuszą przyjezdnych?

- Przepiękne zatoczki oraz woda o turkusowym odcieniu

- Wyjątkowe dziedzictwo historyczne i liczne zabytki

- Długo trwający sezon urlopowy z gwarancją słońca

- Zapierające dech w piersiach widoki

- Urokliwe miejscowości oraz regionalne specjały kulinarne