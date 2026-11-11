Cyberatak na państwowy system ePUAP. Interweniowały służby

Hakerzy wzięli na cel jeden z najważniejszych systemów umożliwiających Polakom kontakt z administracją publiczną. Chodzi o platformę ePUAP, wykorzystywaną do elektronicznego załatwiania spraw urzędowych. O wykryciu i powstrzymaniu cyberataku poinformował wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Informację o incydencie szef resortu cyfryzacji przekazał wieczorem za pośrednictwem platformy X. Jak wyjaśnił, zespoły odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo natychmiast przystąpiły do działania. Podjęte kroki pozwoliły powstrzymać zagrożenie i utrzymać stabilność systemu.

Wykryty i zatrzymany został cyberatak na państwowy system ePUAP. Zespoły odpowiadające za bezpieczeństwo sytemu podjęły natychmiastowe działania pozwalające zachować stabilność systemu i obecnie trwają prace techniczne związane z przywróceniem pełnej funkcjonalności - przekazał Gawkowski.

Choć cyberatak został zatrzymany, nie oznacza to jeszcze zakończenia wszystkich działań. Specjaliści pracują nad przywróceniem pełnej funkcjonalności platformy.

Krzysztof Gawkowski zapewnił jednocześnie, że infrastruktura Centralnego Ośrodka Informatyki pozostaje bezpieczna. To właśnie ta instytucja odpowiada za utrzymanie i rozwój kluczowych systemów informatycznych administracji publicznej.

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ABW wyjaśnia okoliczności cyberataku

Sprawa nie zakończyła się na działaniach technicznych. W wyjaśnianie okoliczności cyberataku zaangażowana została również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Na podstawie dotychczas przekazanych informacji nie wiadomo, kto odpowiada za próbę zakłócenia działania systemu ani jaki był dokładny cel atakujących.

Platforma ePUAP to jedno z podstawowych narzędzi cyfrowej komunikacji obywateli z urzędami. Umożliwia między innymi składanie wniosków, przesyłanie dokumentów i prowadzenie korespondencji z instytucjami publicznymi bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie.

Z systemu korzystają zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy. Dlatego wszelkie zakłócenia jego funkcjonowania mogą powodować utrudnienia w załatwianiu spraw administracyjnych.

ePUAP został prewencyjnie wyłączony

W nocy z 10 na 11 listopada pojawiły się dodatkowe informacje. Jak wyjaśnił Marek Gieorgica, dyrektor biura komunikacji Ministerstwa Cyfryzacji, system ePUAP został celowo odłączony od sieci ze względów bezpieczeństwa.

Przedstawiciel resortu podkreślił, że niedostępność platformy nie oznacza, iż hakerzy zdołali przełamać jej zabezpieczenia. Wyłączenie miało charakter zapobiegawczy.

Na razie nie wiadomo, kiedy system odzyska pełną funkcjonalność. Ministerstwo zapewnia, że prowadzone są prace techniczne, które mają umożliwić bezpieczne przywrócenie usług.