Te rośliny doniczkowe źle znoszą sezon grzewczy. Te gatunki musisz zimą ściągnąć z parapetu

Gorące i przesuszone powietrze kaloryferów sprawia, że wiele roślin doniczkowych bardzo źle znosi sezon grzewczy, co prowadzi do usychania oraz opadania ich liści.

Skuteczna ochrona domowej zieleni wymaga przestawienia doniczek w jasne miejsca z dala od grzejników oraz podniesienia wilgotności w pomieszczeniu, chociażby przy użyciu nawilżacza.

Zobacz listę gatunków, które wykazują szczególną wrażliwość na suche powietrze w mieszkaniu.

Spadek temperatur za oknem skłania nas do odkręcenia kaloryferów, aby utrzymać w mieszkaniach przyjemne ciepło. Takie warunki służą domownikom, jednak są wyjątkowo niekorzystne dla domowej roślinności. W okresie grzewczym poziom wilgotności w pokojach drastycznie maleje, a buchające znad grzejników gorące powietrze dodatkowo wysusza delikatne liście. Wiele gatunków bardzo źle znosi takie otoczenie. Kwiaty błyskawicznie przekwitają, a same rośliny tracą dawną jędrność i mają brązowiejące końcówki. Z tego powodu należy dokładnie przemyśleć lokalizację doniczek, szczególnie tych ustawionych tuż nad ciepłym kaloryferem.

Rośliny doniczkowe wrażliwe na suche powietrze. Co zabrać z parapetu?

W grupie gatunków wyjątkowo źle tolerujących gorące i suche powietrze znajdują się popularne storczyki. Ich naturalne środowisko gwarantuje im stałą, wysoką wilgotność, dlatego zimowe ogrzewanie często skutkuje u nich przesuszeniem korzeni i opadaniem pąków. Takie okazy najlepiej przenieść na jasne stanowisko, które jest oddalone zarówno od grzejników, jak i od zimnych przeciągów.

Przesuszone powietrze w mieszkaniach stanowi również ogromne zagrożenie dla domowych paproci. Ich niezwykle delikatne ulistnienie błyskawicznie zasycha, co widać przede wszystkim na samych końcówkach pędów. Aby temu zapobiec, warto przenieść paprocie do bardziej wilgotnego pokoju i systematycznie sprawdzać stan nawodnienia ziemi w doniczce.

Sezon grzewczy potrafi mocno zaszkodzić także kalateom. W niesprzyjających warunkach ich ozdobne liście zwijają się, zasychają na krawędziach i tracą swój urok. Tym roślinom trzeba koniecznie zagwarantować stabilne otoczenie oraz dostęp do rozproszonego światła.

Dużą ostrożność trzeba zachować także w przypadku marant oraz skrzydłokwiatów. Ze względu na to, że oba te gatunki wymagają znacznie wilgotniejszego powietrza, ustawienie ich w bliskim sąsiedztwie gorącego kaloryfera z pewnością odbije się na ich kondycji.

Jak pielęgnować rośliny doniczkowe zimą? Zasady nawadniania i nawilżania

Pierwszym krokiem w zimowej pielęgnacji kwiatów powinno być znalezienie dla nich lepszej lokalizacji. Nie oznacza to jednak konieczności chowania doniczek w ciemnych kątach pokoju. Rośliny wciąż potrzebują dostępu do słońca, dlatego idealnym wyborem będzie jasny parapet, pod którym nie pracuje mocno rozgrzany kaloryfer. Kluczową rolę odgrywa też skuteczne podniesienie wilgotności powietrza w samym pomieszczeniu. W tym celu warto uruchomić specjalny nawilżacz albo po prostu postawić naczynie z wodą blisko doniczek. Dobrze sprawdzają się również podstawki wypełnione mokrym keramzytem, jednak trzeba pilnować, by dno doniczki nie stykało się bezpośrednio z wodą. Należy także pamiętać o zmianie nawyków związanych z podlewaniem. W chłodniejszych miesiącach wegetacja zwalnia, przez co rośliny zużywają znacznie mniej wody niż w sezonie letnim. Zdecydowanie nie wolno podlewać ich na zapas. Przed sięgnięciem po konewkę najlepiej ręcznie ocenić stopień wilgotności ziemi i dopasować rytm nawadniania do wymogów danego gatunku.

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