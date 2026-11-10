Wymieszaj 3 łyżki z wodą i umyj szafki z połyskiem. Ślady palców znikną, a fronty będą wyglądać jak nowe. Sposób na mycie szafek lakierowanych

Szafki lakierowane to eleganckie, lecz wymagające meble, na których łatwo pojawiają się odciski palców i smugi, psując ich wygląd.

Odkryj proste, domowe metody czyszczenia, które skutecznie usuną zabrudzenia i przywrócą im blask, jednocześnie chroniąc delikatną powierzchnię.

Poznaj sekretny składnik, który w mgnieniu oka sprawi, że Twoje fronty będą lśnić jak nowe!

Sposób na mycie szafek lakierowanych bez smug

Meble lakierowane o połyskujących frotach były w ostatnich latach jednym z najgorętszych hitów wnętrzarskich. Mimo że niewątpliwie pięknie prezentują się w naszych domach, to mają jeden spory mankament - bardzo szybko uwidaczniają się na nich odciski palców, a próba mycia ich samą wodą kończy się powstawaniem smug. Jednak w przypadku mycia mebli na wysoki połysk należy unikać szorstkich zmywaków, gąbek oraz silnych detergentów. Lakier, którym pokryta jest powierzchnia frontów, jest delikatny i bardzo łatwo można go porysować, przez co nie będzie wyglądać estetycznie. Z pewnością trzeba też odpuścić wszelkie mleczka czyszczące z drobinkami oraz preparaty, w których składzie dominuje alkohol, amoniak albo aceton. Zabrudzone fronty lakierowane najlepiej czyścić od razu, gdy tylko zauważymy na nich plamy z tłuszczu. Wtedy wystarczy przetrzeć je zwilżoną w wodzie ściereczką z mikrofibry i wytrzeć do sucha. W przypadku większych zabrudzeń można zastosować płyn do mycia szyb, który rozpuści tłuszcz i brud, a dodatkowo doda blasku frontom.

Wymieszaj 3 łyżki z wodą i umyj szafki z połyskiem. Ślady palców znikną, a fronty będą wyglądać jak nowe

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na mycie szafek lakierowanych jest zastosowanie płynu zmiękczającego tkaniny. Wymieszaj trzy łyżki płynu z 2 litrami letniej wody i umyj powstałym roztworem fronty. Ślady z palców znikną, nie powstaną smugi, a fronty będą lśnić jak nowe. A jak zmyć tłuste plamy z szafek kuchennych na wysoki połysk?

Czym myć szafki kuchenne lakierowane z tłuszczu i zaschniętego jedzenia?

Jeśli chcesz umyć szafki kuchenne lakierowane, to koniecznie wypróbuj domowy roztwór czyszczący. Woda z dodatkiem płynu do mycia naczyń w mig rozprawi się z najbardziej uporczywymi zabrudzeniami. Rozpuści tłuste plamy i zaschnięte jedzenie, ale też nie uszkodzi lakierowanych frontów. Wystarczy dodać kilka kropel płynu do letniej wody, wymieszać i zwilżyć w nim ściereczkę z mikrofibry. Następnie delikatnie przetrzeć powierzchnię i wytrzeć bawełnianą ściereczką do sucha. Dzięki temu lakierowane szafki będą lśnić z czystości.

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