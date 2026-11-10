Kaloryfer jest odkręcony, a w mieszkaniu nadal zimno? Trik na długość ręki sprawi, że będzie cieplutko. Sposób na ogrzanie mieszkania

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-11-10 11:35

Masz wrażenie, że mimo odkręconych kaloryferów w mieszkaniu nadal jest zimno? Albo cieplej robi się dopiero po ustawieniu ich na "5"? Częstą przyczyną słabej wydajności grzejników jest zastawienie ich meblami. Wypróbuj trik na długość ręki, a znów w pokojach będzie cieplutko.

Dłonie osoby trzymającej się białego grzejnika. O domowych sposobach na ciepłe mieszkanie przeczytasz na SE.
Autor: Vlad Yushinov/ Getty Images
  • Zastanawiasz się, dlaczego mimo odkręconych kaloryferów wciąż jest zimno, a rachunki rosną? To efekt powszechnych błędów w użytkowaniu grzejników.
  • Odkryj prosty "trik na długość ręki" z meblami, który zapewni swobodną cyrkulację ciepła, natychmiast podnosząc komfort termiczny w Twoim domu.
  • Poznaj skuteczne metody wietrzenia mieszkania zimą, aby nie marnować energii i znacząco obniżyć rachunki za ogrzewanie.

Kaloryfer jest odkręcony, a w mieszkaniu nadal zimno? To częsty błąd w korzystaniu z grzejników

Naturalne jest, że im zimniej jest na zewnątrz tym mocniej przekręcamy kaloryfery w naszym domu, aby utrzymać komfortowe ciepło w pokojach. A co za tym idzie - rachunki za ogrzewanie wzrastają. Dlatego bardzo ważne jest umiejętne korzystanie z grzejników w mieszkaniu, aby było i ciepło i tanio. I nie chodzi tu wyłącznie o odpowiednie ustawienie pokrętła przy kaloryferze. Bardzo ważne jest to, jak ustawiamy meble w okolicach grzejnika. Otóż największym, a zarazem najczęstszym błędem jest zastawianie kaloryferów sofami lub komodami. Wówczas powietrze nie ma odpowiedniej cyrkulacji i całe ciepło jest "blokowane" przez stojący blisko przedmiot.

Trik z grzejnikami na długość ręki sprawi, że w domu będzie cieplutko

Podstawą skutecznego działania grzejnika - czyli sprawnego nagrzewania pomieszczeń - jest dobry przepływ powietrza. Dlatego trzeba pamiętać, aby wszelkie rzeczy odsuwać jak najdalej od źródła ciepła. Tak naprawdę już kilkadziesiąt centymetrów takiego "prześwitu" powinno zrobić różnicę, dając skuteczniejsze i mocniejsze ogrzewanie bez wpływu na wysokość rachunków. Podczas oddalania mebli, czy kanapy od kaloryfera można zastosować trik na długość ręki, a przynajmniej na odcinek od koniuszków palców do łokcia. Taka odległość od grzejników pozwoli odpowiednio nagrzać powietrze i zapewni ciepło w domu.

Wietrzenie mieszkania w sezonie grzewczym. Jak to robić, aby nie płacić wysokich rachunków?

Wszyscy wiemy, że wietrzenie pokoi zimą jest bardzo ważne. Poprawia jakość powietrza, filtruje je i sprawia, że lepiej się oddycha. Wietrzenie zimą wpływa także na suchość powietrza. Z drugiej jednak strony wietrzenie może wpływać na wysokość rachunków za ogrzewanie. Kaloryfery montowane pod oknem wyczuwają zmianą temperatury i zaczynają grzać bardziej, gdy ta spada. Wiele ekspertów wskazuje, aby podczas wietrzenia wyłączyć grzejnika. W ten sposób nie wpłynie to na wysokość rachunków.

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